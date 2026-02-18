Καιρός: Με βροχές η έξοδος του τριημέρου -Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Αναλυτικά όσα είπε ο Θοδωρής Κολυδάς στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ελλαδα
H πρόγνωση για τον καιρό το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άστατος καιρός αναμένεται κατά την έξοδο του τριημέρου της Καθαρά Δευτέρας, με βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο.
  • Προβλέπονται ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στη Θράκη, με ανέμους έως 9 μποφόρ στα ταξίδια με πλοία.
  • Η Καθαρά Δευτέρα θα έχει βελτιωμένο καιρό, με άνοδο της θερμοκρασίας και ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού.
  • Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 4 έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
  • Συνολικά, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα στις περισσότερες περιοχές.

Με άστατο καιρό θα γίνει η έξοδος του τριημέρου της Καθαρά Δευτέρας, ωστόσο, το πέταγμα του χαρταετού θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, με καλές καιρικές συνθήκες. 

«Αίνιγμα» ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας – Βροχές και κρύο το τριήμερο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και την Πέμπτη, ωστόσο την Παρασκευή που ξεκινά και η έξοδος για το τριήμερο θα σημειωθούν βροχοπτώσεις.  

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Θα έχουμε βροχές αρχικά από  τα δυτικά και βόρεια. Πάλι θα χρειαστεί προσοχή στην Ήπειρο και γενικότερα στα βορειοδυτικά. Αργότερα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές», ανέφερε ο κ. Κολυδάς και συνέχισε: 

«Και το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε όλα τα ανατολικά και νότια. Πολλή προσοχή χρειάζεται στις πυκνές χιονοπτώσεις στη Θράκη ακόμη και στα ημιορεινά. Ενώ όσοι ταξιδέψουν με πλοία θα πρέπει να ξέρουν πως οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Την Κυριακή  τα φαινόμενα θα περιοριστούν μόνο στα νότια. Η θερμοκρασία θα πέσει  σε όλη τη χωρα, πάντως οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα γίνουν στις περισσότερες περιοχές χωρίς προβλήματα». 

Ωστόσο, ο καιρός θα βελτιωθεί την Καθαρά Δευτέρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα έχουμε σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα.  

«Παράλληλα θα υπάρχει ευεργετικό βοριαδάκι στα ανατολικά, ιδανικό για το πέταγμα του χαρταετού», σχολίασε ο Θοδωρής Κολυδάς.

H πρόγνωση για τον καιρό το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star 

Η πρόγνωση του καιρού  για την Πέμπτη 18/2/2026

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιονατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.
     
