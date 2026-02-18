«Αίνιγμα» ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας – Βροχές και κρύο το τριήμερο

Άσχημα είναι τα μαντάτα για τον καιρό το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αναμένεται νέα επιδείνωση από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα άστατο. Όσο για την Καθαρά Δευτέρα; Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία προβλέπεται ψύχρα και έντονα φαινόμενα κατά τόπους.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση από την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, «ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Κυριακή θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα του τριημέρου. Τα Κούλουμα θα συνοδευτούν από σχετικά ήπιο καιρό, με λίγες τοπικές βροχές».

Στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως σήμερα και αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, η οποία όμως δε θα κρατήσει για πολύ.

Σήμερα, Τετάρτη, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αισθητή βελτίωση, με περιορισμό των βροχών και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η Πέμπτη αναμένεται ως η πιο ήρεμη ημέρα της εβδομάδας, με θερμοκρασίες από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και έως 18°C στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, πνέοντας από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Καιρός: Παρασκευή, επιστροφή στην αστάθεια

Από Παρασκευή όμως ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει νέα επιδείνωση του καιρού με κατά διαστήματα βροχές στις περισσότερες περιοχές. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, ξεκινώντας από τα βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες 4–6 μποφόρ και τοπικά 7–8 μποφόρ, ενώ ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν από τα Βαλκάνια προς τη χώρα.

Την Κυριακή, τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 4 – 6°C, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακραία φαινόμενα. Στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα – Πρώτη εκτίμηση

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, με βάση τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχετικά ήπιο καιρό και τοπικές νεφώσεις.

Αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά και το Αιγαίο, καθώς και σχετική ψύχρα. Οι θερμοκρασίες θα είναι ελαφρώς υψηλότερες από την Κυριακή, χωρίς ωστόσο ανοιξιάτικο σκηνικό.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση και ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις τις επόμενες ημέρες.

«Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσει σχετική ψύχρα και λίγες τοπικές βροχές, χωρίς έντονα φαινόμενα αλλά και χωρίς ανοιξιάτικες θερμοκρασίες», καταλήγει ο κ. Καλλιάνος.

Κολυδάς: «Καθαρά Δευτέρα με αρκετό κρύο»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει ότι μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση των έντονων φαινομένων, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας.

✅Τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας.

Όπως σημειώνει, «την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση με περιορισμένες νεφώσεις και πιο ήπιες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή από τα δυτικά, με επαναφορά των βροχών και τοπικών καταιγίδων.

Το Σάββατο θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που συνολικά το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 5 βαθμούς. Για την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, διαφαίνεται αίθριος αλλά σχετικά ψυχρός καιρός, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14°C».

Ο καιρός σήμερα

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

Παράλληλα η ΕΜΥ προειδοποιεί για πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους που θα πνέουν:

στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ έως τις πρωινές ώρες.

στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 14 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.