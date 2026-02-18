Η Geely επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα

Η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει τη δυναμική επέκταση του δικτύου της Geely, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για ισχυρή και μακροπρόθεσμη παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της κινητικότητας, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν τις πιο απαιτητικές σύγχρονες ανάγκες για άνεση, ασφάλεια και προηγμένη τεχνολογία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της, η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει τους νέους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Πωλήσεων & After Sales σε κομβικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας:

· Κεντρική Μακεδονία - Νομός Σερρών

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ | Πωλήσεις & After Sales, 8ο χλμ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, Σέρρες

· Ήπειρος - Νομός Ιωαννίνων

MΑΧΧ MOTORS | Πωλήσεις & After Sales, 10ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθήνας, Ιωάννινα

· Ανατολική Στερεά – Νομός Ευβοίας

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | Πωλήσεις & After Sales, Λ. Αθηνών – Ξηρόβρυση, Χαλκίδα

Η έναρξη της παρουσίας της Geely στην Ελλάδα κρίνεται ήδη εξαιρετικά επιτυχημένη. Από τον Ιούνιο του 2025, με το λανσάρισμα του αμιγώς ηλεκτρικού Geely EX5, η μάρκα απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία και τη συνολική πρόταση αξίας, ενώ το Geely EX5 βρέθηκε ανάμεσα στα 10 καλύτερα νέα μοντέλα της Ελληνικής αγοράς στον Θεσμό “Car of the Year 2026”. Η πρόσφατη παρουσίαση του νέου Super Hybrid Geely Starray EM-i ενισχύει περαιτέρω τη προϊοντική γκάμα της μάρκας,προσφέροντας μια καινοτόμα και αποδοτική λύση υβριδικής κινητικότητας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων οδηγών.

Σημαντικό ορόσημο για τη Geely στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο Geely Experience Store στο πιο κεντρικό σημείο της Αττικής, στον κόμβο Αμαρουσίου, έναν πρωτοποριακό χώρο όπου η αισθητική, η τεχνολογία και η εμπειρία πελάτη συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το κοινό γνωρίζει τη μάρκα.