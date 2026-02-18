Η Geely επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα

Δείτε τα σημεία πώλησης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 10:03 Παναγιώτης Στάθης: «Επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου…»
18.02.26 , 09:35 ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή
18.02.26 , 09:34 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
18.02.26 , 09:15 Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
18.02.26 , 09:08 Η Geely επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα
18.02.26 , 09:03 Δέσπω Διαμαντίδου: Ο γάμος με τον Φιλιππίδη και ο έρωτας με τον Παπαμιχαήλ
18.02.26 , 08:14 «Αίνιγμα» ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας – Βροχές και κρύο το τριήμερο
18.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Φεβρουαρίου
17.02.26 , 23:40 Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του
17.02.26 , 23:30 MasterChef: Οι οκτώ μάγειρες που επέλεξε ο Γιώργος για την ομαδική!
17.02.26 , 23:25 MasterChef: Οι δύο παίκτες που βγήκαν υποψήφιοι από τους «Μπλε»
17.02.26 , 23:00 MasterChef: Είχε εξαιρετικό πιάτο, κέρδισε 1.000 ευρώ αλλά δεν το περίμενε!
17.02.26 , 22:44 Κακοκαιρία Ηλεία: Μετέφεραν Τα Παιδιά Στις Πλάτες Τους!
17.02.26 , 22:36 Shein: Έρευνα για κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά
17.02.26 , 22:07 Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Ένας αιώνας πνευματικής ακτινοβολίας
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα… Υπέκυψα!»
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Geely επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει τη δυναμική επέκταση του δικτύου της Geely, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για ισχυρή και μακροπρόθεσμη παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της κινητικότητας, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν τις πιο απαιτητικές σύγχρονες ανάγκες για άνεση, ασφάλεια και προηγμένη τεχνολογία.

Η Geely επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της, η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει τους νέους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Πωλήσεων & After Sales σε κομβικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας:

· Κεντρική Μακεδονία - Νομός Σερρών

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ | Πωλήσεις & After Sales, 8ο χλμ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, Σέρρες

· Ήπειρος - Νομός Ιωαννίνων

MΑΧΧ MOTORS | Πωλήσεις & After Sales, 10ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθήνας, Ιωάννινα

· Ανατολική Στερεά – Νομός Ευβοίας

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | Πωλήσεις & After Sales, Λ. Αθηνών – Ξηρόβρυση, Χαλκίδα

Η Geely επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα

Η έναρξη της παρουσίας της Geely στην Ελλάδα κρίνεται ήδη εξαιρετικά επιτυχημένη. Από τον Ιούνιο του 2025, με το λανσάρισμα του αμιγώς ηλεκτρικού Geely EX5, η μάρκα απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία και τη συνολική πρόταση αξίας, ενώ το Geely EX5 βρέθηκε ανάμεσα στα 10 καλύτερα νέα μοντέλα της Ελληνικής αγοράς στον Θεσμό “Car of the Year 2026”. Η πρόσφατη παρουσίαση του νέου Super Hybrid Geely Starray EM-i ενισχύει περαιτέρω τη προϊοντική γκάμα της μάρκας,προσφέροντας μια καινοτόμα και αποδοτική λύση υβριδικής κινητικότητας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων οδηγών.

Σημαντικό ορόσημο για τη Geely στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο Geely Experience Store στο πιο κεντρικό σημείο της Αττικής, στον κόμβο Αμαρουσίου, έναν πρωτοποριακό χώρο όπου η αισθητική, η τεχνολογία και η εμπειρία πελάτη συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το κοινό γνωρίζει τη μάρκα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
 |
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top