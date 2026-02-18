Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές, «κρυφές» αποθήκες - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Πλήθος σοβαρών και επικίνδυνων παραλείψεων στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα φέρνει συνεχώς στο φως η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετά από τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Τα ευρήματα από τους τελευταίους ελέγχους και στα δύο άλλα εργοστάσια της επιχείρησης είναι ανησυχητικά και αποκαλύπτουν τον κίνδυνο, τον οποίο διατρέχουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, σήμερα, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα θα βρεθεί και πάλι ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί.

«Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις τρεις μεγάλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης», αναφέρουν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η λειτουργία του τρίτου εργοστασίου στη Λάρισα βρίσκεται υπό αυστηρή παρακολούθηση και δεν αποκλείεται να μπει λουκέτο και σε αυτό. Εκεί από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια αποθήκη 300 – 400 τ.μ., που δεν αναφερόταν στη μελέτη πυρασφάλειας ενώ δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Εκτός αυτού, πρόκειται για μια αποθήκη «φάντασμα», καθώς δεν εμφανίζεται καν στα πολεοδομικά σχέδια του εργοστασίου.

Το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στα Τρίκαλα έκλεισε με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της πυρασφάλειας.

Συγκεκριμένα δεν υπήρχε σε ισχύ πιστοποιητικό ελέγχου των δεξαμενών αερίου, ενώ η μελέτη πυρασφάλειας δεν κάλυπτε την πρόσφατη επέκταση της εγκατάστασης κατά 1.500 τ.μ. Επίσης, η μελέτη πυρασφάλειας αναφέρει δύο δεξαμενές αερίου, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν τέσσερις.

Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές και πρόχειρη εγκατάσταση σωληνώσεων

Παράλληλα, ανακαλύφθηκαν «κρυφές» εκσκαφές σε επικίνδυνο σημείο του εργοστασίου στα Τρίκαλα, που έγιναν χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε έκτακτο έλεγχο στις εγκαταστάσεις και ξεκίνησε έρευνα για το αν υπήρχαν πρόχειρες σωληνώσεις χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, όμοιες με αυτές που υπήρχαν στο πρώτο εργοστάσιο, στο οποίο έγινε η έκρηξη.

Βιολάντα: Διαρροές και παραλείψεις

Έγγραφα που έχει κατασχέσει η ΔΑΕΕ αποκαλύπτουν ότι για σχεδόν έναν χρόνο, οι δεξαμενές του εργοστασίου, όπου έγινε η έκρηξη, παρέμεναν χωρίς πιστοποίηση. Οι αρχικές είχαν λήξει από τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά η επιχείρηση δεν είχε ζητήσει πιστοποίηση για τις σωληνώσεις αερίου, ίσως επειδή γνώριζε την πρόχειρη εγκατάστασή τους.

Συγκεκριμένα, υπήρξε πιστοποίηση για συνολικά πέντε δεξαμενές προπανίου, τις δύο από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή, δύο «κρυφές» που δεν υπήρχαν στα σχέδια του εργοστασίου, αλλά και για μια ακόμα δεξαμενή-«φάντασμα» που δεν έχει εντοπιστεί από την Πυροσβεστική.

Βιολάντα: Νέα βίντεο από την έκρηξη

Την ίδια ώρα στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Τα βίντεο αυτά, που μετέδωσε η εκπομπή Live News, δείχνουν ότι από τύχη δεν υπήρξε έκτο θύμα, αφού λίγα μέτρα από το σημείο της έκρηξης, βρισκόταν ο φύλακας του εργοστασίου, που είχε περιπολία εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Στα πλάνα φαίνεται ο φύλακας του εργοστασίου να βρίσκεται πάνω από τις δεξαμενές του προπανίου και κάνει περιπολία, κρατώντας έναν φακό. Όπως φαίνεται, το φως του πλησιάζει σιγά – σιγά και αμέσως μετά η εικόνα «ασπρίζει». Είναι η στιγμή της έκρηξης. Ο άνδρας έπεσε από το ωστικό κύμα και όταν κατάφερε να συνέλθει, ειδοποίησε τις αρχές για το συμβάν.

«Περίπου 3:45 ξεκίνησα την περιπολία μου από το χώρο του φυλακίου, πέρασα από τον χώρο της βιτρίνας και συνέχισα στο πίσω μέρος της επιχείρησης. Πάντα με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από τις δεξαμενές υγραερίου. Άκουσα δύο εκρήξεις και το ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου. Κάλεσα την αστυνομία», δήλωσε ο ίδιος.

Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει εδώ και καιρό για μια «περίεργη μυρωδιά» που υπήρχε μέσα στις εγκαταστάσεις.

«Εκείνο το βράδυ μετά τις 00:30 πήγα στον χώρο της λάντζας, βρήκα τον υπεύθυνο της βάρδιας και τον ρώτησα: “Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;” Μου απάντησε: “Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων”. Το συζητήσαμε και με τον ίδιο, αλλά και με τον υπεύθυνο παραγωγής. Συζητήσαμε ότι είχε ακουστεί από τον διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωση του πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της λάντζας», είπε εργαζόμενος του εργοστασίου.

Βιολάντα: Το μεσημέρι απολογείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα θα οδηγηθεί σήμερα στις 13:00 το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή κι εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Χθες βρέθηκε και πάλι στο δικαστικό μέγαρο, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι ως ένδειξη συμπαράστασης στον επιχειρηματία, τον οποίο χειροκρότησαν κατά την έξοδό του.

Μάλιστα 256 εργαζόμενοι υπογράφουν ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων λένε πως η πόρτα του γραφείου του εργοδότη τους ήταν πάντα ανοιχτή κι εκείνος πρόθυμος να ακούσει τα προβλήματά τους. Παρ’ όλ’ αυτά αρκετοί ήταν εκείνοι που επέκριναν τη στάση τους, καθώς θρηνούν για τον χαμό των πέντε συναδέλφων τους.