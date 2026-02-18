Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές, «κρυφές» αποθήκες - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

«Σου μυρίζει κάτι;» - Ο διάλογος εργαζόμενων τρεις ώρες πριν την έκρηξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 12:44 Έσπασε αγωγός λυμάτων στη Συγγρού - Γέμισε με λύματα η λεωφόρος
18.02.26 , 12:33 Αρναούτογλου: «Χαίρομαι που τα παιδιά στον εθνικό τελικό ήταν ενωμένα»
18.02.26 , 12:25 Χατζηνικολάου: «Δε θα έλεγα ότι η φετινή χρονιά ήταν κορυφαία»
18.02.26 , 12:17 Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
18.02.26 , 11:58 ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε η Τ. Χατζηδάκη - Ελέγχεται για «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ
18.02.26 , 11:54 Καραβάτου για νούμερα τηλεθέασης: «Έχω μια ισορροπία μέσα μου»
18.02.26 , 11:43 Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα – Πλημμύρισε η Πάρος, προβλήματα στην Ήπειρο
18.02.26 , 11:38 «Το Αλτσχάιμερ, μου χτυπά την πόρτα» - Συμπτώματα, στάδια και αντιμετώπιση
18.02.26 , 11:12 Σκιάθος: Νεκρή η 38χρονη Κωνσταντίνα - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες
18.02.26 , 11:10 Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά - «Είμαι μια χαρά»
18.02.26 , 11:01 Masterchef - Sneak Preview: «Τι να δω τη χαρά τους, τη μιζέρια τους;»
18.02.26 , 10:23 Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές, «κρυφές» αποθήκες - Απολογείται ο ιδιοκτήτης
18.02.26 , 10:16 Λαγκάρντ: Αποχωρεί πρόωρα από την ΕΚΤ ενόψει των γαλλικών εκλογών 2027;
18.02.26 , 10:03 Παναγιώτης Στάθης: «Επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου…»
18.02.26 , 09:58 Tι αποκάλυψε ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Τζόουνς
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Καλέ! Τι πάθαμε το βράδυ; Τι ήταν αυτό;
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα… Υπέκυψα!»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρές παραλείψεις στην επιχείρηση Βιολάντα αποκαλύπτονται μετά τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.
  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα εργοστάσια.
  • Ανακαλύφθηκαν παράνομες εκσκαφές και κρυφές αποθήκες χωρίς πιστοποίηση πυρασφάλειας.
  • Το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα έκλεισε λόγω σοβαρών ελλείψεων στην πυρασφάλεια.
  • Νέα βίντεο από την έκρηξη δείχνουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι εργαζόμενοι, με μαρτυρίες για παράξενες μυρωδιές πριν το συμβάν.

Πλήθος σοβαρών και επικίνδυνων παραλείψεων στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα φέρνει συνεχώς στο φως η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετά από τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Τα ευρήματα από τους τελευταίους ελέγχους και στα δύο άλλα εργοστάσια της επιχείρησης είναι ανησυχητικά και αποκαλύπτουν τον κίνδυνο, τον οποίο διατρέχουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, σήμερα, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα θα βρεθεί και πάλι ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί. 

Αποκάλυψη Star: Και δεύτερο υπόγειο «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα!

«Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις τρεις μεγάλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης», αναφέρουν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

To εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη - Intimenews

To εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη - Intimenews

Η λειτουργία του τρίτου εργοστασίου στη Λάρισα βρίσκεται υπό αυστηρή παρακολούθηση και δεν αποκλείεται να μπει λουκέτο και σε αυτό. Εκεί από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια αποθήκη 300 – 400 τ.μ., που δεν αναφερόταν στη μελέτη πυρασφάλειας ενώ δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Εκτός αυτού, πρόκειται για μια αποθήκη «φάντασμα», καθώς δεν εμφανίζεται καν στα πολεοδομικά σχέδια του εργοστασίου. 

Και στο τρίτο εργοστάσιο έχουν εντοπιστεί σοβαρές παραλείψεις και ενδέχεται να κλείσει - Intimenews

Και στο τρίτο εργοστάσιο έχουν εντοπιστεί σοβαρές παραλείψεις και ενδέχεται να κλείσει - Intimenews

Βιολάντα: Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree - Μπήκε λουκέτο

Το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στα Τρίκαλα έκλεισε με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της πυρασφάλειας. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έβαλε λουκέτο στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Intimenews

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έβαλε λουκέτο στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Intimenews

Συγκεκριμένα δεν υπήρχε σε ισχύ πιστοποιητικό ελέγχου των δεξαμενών αερίου, ενώ η μελέτη πυρασφάλειας δεν κάλυπτε την πρόσφατη επέκταση της εγκατάστασης κατά 1.500 τ.μ. Επίσης, η μελέτη πυρασφάλειας αναφέρει δύο δεξαμενές αερίου, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν τέσσερις.

Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές και πρόχειρη εγκατάσταση σωληνώσεων

Παράλληλα, ανακαλύφθηκαν «κρυφές» εκσκαφές σε επικίνδυνο σημείο του εργοστασίου στα Τρίκαλα, που έγιναν χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και χωρίς την απαιτούμενη άδεια. 

Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε έκτακτο έλεγχο στις εγκαταστάσεις και ξεκίνησε έρευνα για το αν υπήρχαν πρόχειρες σωληνώσεις χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, όμοιες με αυτές που υπήρχαν στο πρώτο εργοστάσιο, στο οποίο έγινε η έκρηξη. 

Οι έλεγχοι της ΔΑΕΕ έχουν αποκαλύψει πλήθος παραλείψεων και κενών ασφαλείας - Intimenews

Οι έλεγχοι της ΔΑΕΕ έχουν αποκαλύψει πλήθος παραλείψεων και κενών ασφαλείας - Intimenews

Βιολάντα: Διαρροές και παραλείψεις

Έγγραφα που έχει κατασχέσει η ΔΑΕΕ αποκαλύπτουν ότι για σχεδόν έναν χρόνο, οι δεξαμενές του εργοστασίου, όπου έγινε η έκρηξη, παρέμεναν χωρίς πιστοποίηση. Οι αρχικές είχαν λήξει από τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά η επιχείρηση δεν είχε ζητήσει πιστοποίηση για τις σωληνώσεις αερίου, ίσως επειδή γνώριζε την πρόχειρη εγκατάστασή τους.

Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα

Συγκεκριμένα, υπήρξε πιστοποίηση για συνολικά πέντε δεξαμενές προπανίου, τις δύο από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή, δύο «κρυφές» που δεν υπήρχαν στα σχέδια του εργοστασίου, αλλά και για μια ακόμα δεξαμενή-«φάντασμα» που δεν έχει εντοπιστεί από την Πυροσβεστική.

Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές, «κρυφές» αποθήκες - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει μια περίεργη μυρωδιά στο εργοστάσιο εδώ και αρκετούς μήνες - Intimenews

Βιολάντα: Νέα βίντεο από την έκρηξη

Την ίδια ώρα στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα. 

Τα βίντεο αυτά, που μετέδωσε η εκπομπή Live News, δείχνουν ότι από τύχη δεν υπήρξε έκτο θύμα, αφού λίγα μέτρα από το σημείο της έκρηξης, βρισκόταν ο φύλακας του εργοστασίου, που είχε περιπολία εκείνο το μοιραίο βράδυ. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς αναδεικνύονται πολλά κενά ασφαλείας και στα τρία εργοστάσια της επιχειρήσης - Intimenews

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς αναδεικνύονται πολλά κενά ασφαλείας και στα τρία εργοστάσια της επιχειρήσης - Intimenews

Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Στα πλάνα φαίνεται ο φύλακας του εργοστασίου να βρίσκεται πάνω από τις δεξαμενές του προπανίου και κάνει περιπολία, κρατώντας έναν φακό. Όπως φαίνεται, το φως του πλησιάζει σιγά – σιγά και αμέσως μετά η εικόνα «ασπρίζει». Είναι η στιγμή της έκρηξης. Ο άνδρας έπεσε από το ωστικό κύμα και όταν κατάφερε να συνέλθει, ειδοποίησε τις αρχές για το συμβάν.

Έλεγχοι από κλιμάκια της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Intimenews

Έλεγχοι από κλιμάκια της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Intimenews

«Περίπου 3:45 ξεκίνησα την περιπολία μου από το χώρο του φυλακίου, πέρασα από τον χώρο της βιτρίνας και συνέχισα στο πίσω μέρος της επιχείρησης. Πάντα με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από τις δεξαμενές υγραερίου. Άκουσα δύο εκρήξεις και το ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου. Κάλεσα την αστυνομία», δήλωσε ο ίδιος.

Έκρηξη Βιολάντα: Αποκάλυψη Star για τριπλή διαρροή προπανίου

Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει εδώ και καιρό για μια «περίεργη μυρωδιά» που υπήρχε μέσα στις εγκαταστάσεις. 

Το εργοστάσιο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη στα Τρίκαλα - Intimenews

Το εργοστάσιο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη στα Τρίκαλα - Intimenews

«Εκείνο το βράδυ μετά τις 00:30 πήγα στον χώρο της λάντζας, βρήκα τον υπεύθυνο της βάρδιας και τον ρώτησα: “Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;” Μου απάντησε: “Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων”. Το συζητήσαμε και με τον ίδιο, αλλά και με τον υπεύθυνο παραγωγής. Συζητήσαμε ότι είχε ακουστεί από τον διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωση του πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της λάντζας», είπε εργαζόμενος του εργοστασίου.

Βιολάντα: Το μεσημέρι απολογείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα θα οδηγηθεί σήμερα στις 13:00 το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή κι εισαγγελέα για να απολογηθεί. 

Εργαζόμενοι έξω από τα δικαστήρια συμπαραστέκονται στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα - Intimenews

Εργαζόμενοι έξω από τα δικαστήρια συμπαραστέκονται στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα - Intimenews

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα

Χθες βρέθηκε και πάλι στο δικαστικό μέγαρο, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι ως ένδειξη συμπαράστασης στον επιχειρηματία, τον οποίο χειροκρότησαν κατά την έξοδό του. 

Μάλιστα 256 εργαζόμενοι υπογράφουν ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων λένε πως η πόρτα του γραφείου του εργοδότη τους ήταν πάντα ανοιχτή κι εκείνος πρόθυμος να ακούσει τα προβλήματά τους. Παρ’ όλ’ αυτά αρκετοί ήταν εκείνοι που επέκριναν τη στάση τους, καθώς θρηνούν για τον χαμό των πέντε συναδέλφων τους. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top