ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε η Τ. Χατζηδάκη - Ελέγχεται για «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ

«Yπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια», αναφέρει στη δήλωσή της

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Facebook
ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε η Τασούλα Χατζηδάκη, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Χατζηδάκη παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας λόγω ελέγχου για «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
  • Η Χατζηδάκη υπηρέτησε ως προϊσταμένη στον ΟΠΕΚΑ, υπεύθυνη για τη διαχείριση επιδομάτων, συμπεριλαμβανομένου του Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
  • Η διαδικασία χορήγησης επιδομάτων δεν είχε ψηφιοποιηθεί, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις έως δύο χρόνια.
  • Αναμένει απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ για την εργασιακή της κατάσταση.
  • Η Χατζηδάκη δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Την αναστολή της ιδιότητας της ως μέλους του ΠΑΣΟΚ έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που αφορά σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ζήτησε «για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας» η Αναστασία Χατζηδάκη, η οποία ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού.

Η κ. Χατζηδάκη αναφέρει σε δήλωση της μεταξύ άλλων ότι κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων της ενήργησε «με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια».

ΟΠΕΚΑ: «Πάρτι» με παράνομα επιδόματα αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η δήλωση της Τασούλας Χατζηδάκη 

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ, δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης». 

Το χρονικό της έρευνας 

Η Αναστασία Χατζηδάκη βρίσκεται στο επίκεντρο πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη σε τμήματα που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο, τη διαχείριση πληρωμών και τη χορήγηση επιδομάτων, μεταξύ αυτών και το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο επίδομα φαίνεται να συνδέεται με περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Την περίοδο εκείνη η διαδικασία δεν είχε ψηφιοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις να καθυστερούν σημαντικά, ακόμη και έως δύο χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2022 αποσπάστηκε από τον ΟΠΕΚΑ στο ΠΑΣΟΚ, όπου ανέλαβε καθήκοντα γραμματέως Οργανωτικού και είχε ενεργό ρόλο στις εκλογικές διαδικασίες του 2023. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τη θέση αυτή, παραμένει όμως στο οργανόγραμμα του κόμματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί νέα απόφαση για αλλαγή στο εργασιακό της καθεστώς, ενώ αναμένεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ να εξετάσει το ενδεχόμενο οριστικής παύσης της.

ΠΑΣΟΚ
 |
ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
 |
ΟΠΕΚΑ
