Έσπασε αγωγός λυμάτων στη Συγγρού - Γέμισε με λύματα η λεωφόρος

Στη λεωφόρο Συγγρού έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ σήμερα (18/2), με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Ο αγωγός που έσπασε βρίσκεται στο ρεύμα που οδηγεί στον Πειραιά, στη μεσαία λωρίδα. Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.
Η δυσοσμία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη.