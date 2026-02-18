Έσπασε αγωγός λυμάτων στη Συγγρού - Γέμισε με λύματα η λεωφόρος

Πολύ έντονη η δυσοσμία

STAR.GR
Ελλαδα
Τρύπα στη μέση της Συγγρού / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στη λεωφόρο Συγγρού στις 18/2.
  • Η βλάβη προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ.
  • Η περιοχή πλήττεται από έντονη δυσοσμία λόγω της διαρροής.

Στη λεωφόρο Συγγρού έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ σήμερα (18/2), με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.  

Ο αγωγός που έσπασε βρίσκεται στο ρεύμα που οδηγεί στον Πειραιά, στη μεσαία λωρίδα. Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. 

Θεσσαλονίκη: Έσκασε αγωγός νερού και τραυμάτισε εργάτες

Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε σε γυναίκα στη λεωφ. Βουλιαγμένης

Η δυσοσμία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΓΓΡΟΥ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
 |
ΑΓΩΓΟΣ
 |
ΛΥΜΑΤΑ
 |
ΔΥΣΟΣΜΙΑ
