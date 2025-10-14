Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού

Της ξερίζωσε μαλλιά και της χτύπησε στο τιμόνι το κεφάλι της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 18:38 Νίκη Κεραμέως: Τι απάντησε για την ίδρυση Νομική Σχολής στην Πάτρα
14.10.25 , 18:13 Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο να κλείσει η Μεγάλη του Γένους Σχολή!
14.10.25 , 18:10 Rod Stewart: Ο Sir της μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
14.10.25 , 18:00 Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της
14.10.25 , 17:38 OMODA & JAECOO: Η επόμενη φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα
14.10.25 , 17:37 Διάσκεψη για τη Γάζα: Όταν η πατριαρχία επισκιάζει τη δημοσιογραφία
14.10.25 , 17:10 Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
14.10.25 , 17:05 Θανάσης Πάτρας: Ο τίτλος κι η ώρα μετάδοσης της νέας του εκπομπής
14.10.25 , 16:54 Φάρμα: Βαριές κουβέντες απόψε - «Τον έχει πιάσει εμμονή!»
14.10.25 , 16:47 H Nova και το Viasat World δίνουν δώρο ένα ταξίδι για 2 στο Λονδίνο!
14.10.25 , 16:44 Πείραμα Νο.4: Είδαμε την παράσταση στο Μικρό Γκλόρια
14.10.25 , 16:18 Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού
14.10.25 , 16:17 Εριέττα Κούρκουλου: «Η τοξικότητα στα social media πάντα θα υπάρχει»
14.10.25 , 15:48 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Πλύνε τα πιάτα, νούμερο» - Ξεσπά η Βαλεντίνα!
14.10.25 , 15:45 Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της
Νίκη Κεραμέως: Τι απάντησε για την ίδρυση Νομική Σχολής στην Πάτρα
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
43χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στη μέση του δρόμου από πλαστικό χειρούργο / ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γυναίκα δέχθηκε επίθεση στη μέση κεντρικού δρόμου της Αθήνας το πρωί της Τρίτης 14/10. Ο άνδρας που της επιτέθηκε είναι γνωστός πλαστικός χειρουργός της πόλης. Την έβρισε, της χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι του αμαξιού της, ενώ στο τέλος της τράβηξε και τα μαλλιά με αποτέλεσμα να της ξεριζώσει τούφα. 

Η αιτία της επίθεσης στη μέση της Συγγρού φαίνεται πως ήταν ότι η γυναίκα κινούνταν αργά. Ο πλαστικός έχασε την υπομονή του, ξεκίνησε να κορνάρει και να της φωνάζει. Της έκανε προσπέραση και σταμάτησε ξαφνικά μπροστά της με χειρόφρενο, κλείνοντάς της τον δρόμο, ενώ αμέσως μετά βγήκε από το αμάξι και ξεκίνησε να τη χτυπά με αγριότητα.

Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς»

Πλαστικός επιτέθηκε σε 43χρονη στη Συγγρού

Τα σημάδια στο κεφάλι της 43χρονης 

Μάλιστα, σύμφωνα με «Το Πρωινό», αυτόπτης μάρτυρας ρώτησε τον άνδρα τι κάνει, με τον ίδιο να απαντά «Λίγα της κάνω». 

«Ήθελε να με βγάλει έξω να με σκοτώσει»

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η 43χρονη γυναίκα είπε σχετικά με το περιστατικό: «Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο, βγήκε και έξω από το αμάξι. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Από τη βία που μου άσκησε, έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Είχε μανία και κακία, ήθελε να μου βγάλει τα μαλλιά. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”». 

Μαρτυρία γυναίκας στο Star για τον πλαστικό χειρουργό της Θεσσαλονίκης

«Τον έπιασε η αστυνομία πάλι καλά γιατί ήθελε να φύγει. Είμαι σοκαρισμένη, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πολύ άσχημα, έβγαλε πολύ μίσος. Ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα που ήμασταν, φοβούμουν. Την ώρα της κατάθεσης άκουσα το όνομά του, είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του». 

Επιτέθηκε σε 43χρονη και την τραυμάτισε

Στο αυτόφωρο ο πλαστικός χειρουργός για να δικαστεί 

Ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα στον πλαστικό χειρουργό 

Ο πλαστικός χειρουργός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος άσκησε εις βάρος του δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Θεσσαλονίκη: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού πλαστικός χειρούργος - Τι είπε στο Star

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΜΑΛΛΙΑ
 |
ΣΥΓΓΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top