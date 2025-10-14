Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού

Γυναίκα δέχθηκε επίθεση στη μέση κεντρικού δρόμου της Αθήνας το πρωί της Τρίτης 14/10. Ο άνδρας που της επιτέθηκε είναι γνωστός πλαστικός χειρουργός της πόλης. Την έβρισε, της χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι του αμαξιού της, ενώ στο τέλος της τράβηξε και τα μαλλιά με αποτέλεσμα να της ξεριζώσει τούφα.

Η αιτία της επίθεσης στη μέση της Συγγρού φαίνεται πως ήταν ότι η γυναίκα κινούνταν αργά. Ο πλαστικός έχασε την υπομονή του, ξεκίνησε να κορνάρει και να της φωνάζει. Της έκανε προσπέραση και σταμάτησε ξαφνικά μπροστά της με χειρόφρενο, κλείνοντάς της τον δρόμο, ενώ αμέσως μετά βγήκε από το αμάξι και ξεκίνησε να τη χτυπά με αγριότητα.

Τα σημάδια στο κεφάλι της 43χρονης

Μάλιστα, σύμφωνα με «Το Πρωινό», αυτόπτης μάρτυρας ρώτησε τον άνδρα τι κάνει, με τον ίδιο να απαντά «Λίγα της κάνω».

«Ήθελε να με βγάλει έξω να με σκοτώσει»

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η 43χρονη γυναίκα είπε σχετικά με το περιστατικό: «Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο, βγήκε και έξω από το αμάξι. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Από τη βία που μου άσκησε, έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Είχε μανία και κακία, ήθελε να μου βγάλει τα μαλλιά. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”».

«Τον έπιασε η αστυνομία πάλι καλά γιατί ήθελε να φύγει. Είμαι σοκαρισμένη, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πολύ άσχημα, έβγαλε πολύ μίσος. Ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα που ήμασταν, φοβούμουν. Την ώρα της κατάθεσης άκουσα το όνομά του, είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του».

Στο αυτόφωρο ο πλαστικός χειρουργός για να δικαστεί

Ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα στον πλαστικό χειρουργό

Ο πλαστικός χειρουργός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος άσκησε εις βάρος του δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές.