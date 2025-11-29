Kύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Τι ισχυρίστηκε ο γνωστός δικηγόρος

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν χθες για να απολογηθούν οι δυο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το κύκλωμα με τους πλαστούς πίνακες και τις ράβδους χρυσού. Φέρονται να εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και ένας γνωστός δικηγόρος. Οι δύο άντρες, 42 και 57 ετών, αρνήθηκαν τα πάντα στις απολογίες τους.

Κύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Τι ισχυρίστηκε ο γνωστός δικηγόρος

«Ο συγκατηγορούμενός μου είχε δώσει κάποια έργα τέχνης για να τα φυλάξω στην αποθήκη μου γιατί, όπως μου είπε, αυτός δεν είχε χώρο. Στο σαλόνι μου είχα 33 δικούς μου πίνακες. Τους είχα αγοράσει από ένα παζάρι στον Ελαιώνα σε πολύ οικονομικές τιμές. Τα τρία πιστόλια που βρήκε η αστυνομία ήταν κληρονομιά του αστυνομικού πατέρα μου.

Τα φυσίγγια τα είχα γιατί ήμουν μέλος σκοπευτικού συλλόγου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος δικηγόρος στον ανακριτή.

Μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους. Η αστυνομία τους συνέλαβε μετά από καταγγελία ενός λογιστή πως του άρπαξαν 300.000 ευρώ.|

Κύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Τι είχε βρεθεί στην αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Σε σχετική ανακοίνωση της στις 27/11/2025, η ΕΛΑΣ ανέφερε σχετικά με την υπόθεση. «Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου 2025, δύο ημεδαποί, ηλικίας 42 και 57 ετών, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και -6- γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς».