Toyota C−HR+: Στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με 36990 ευρώ

Η αρχιτεκτονική eTNGA της Toyota - ειδικά σχεδιασμένη για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα - προσφέρει στο Toyota C−HR+ εξαιρετικά άκαμπτο αμάξωμα, χαμηλό κέντρο βάρους, άμεση απόκριση και ελεγχόμενη δυναμική οδήγησης. Το C−HR+ αξιοποιεί τη δυνατότητα της πλατφόρμας να προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους και μεγέθη BEV αλλά και συστήματα κίνησης, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό αμάξωμα και ευρύχωρο εσωτερικό.Η υποδαπέδια μπαταρία αποτελεί βασικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό της eTNGA. Η τοποθέτησή της κάτω από το δάπεδο βελτιώνει τη στρεπτική ακαμψία κατά 30% και χαμηλώνει το κέντρο βάρους κατά 65 mm σε σύγκριση με το Toyota C−HR, ενώ διατηρεί την απόσταση από το έδαφος στα 185 mm. Αυτό συμβάλλει σε μια ευέλικτη, συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.

Ένας υψηλής ανάλυσης, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών αντικαθιστά τα παραδοσιακά αναλογικά όργανα και διαθέτει ευκρινή οθόνη που προσαρμόζεται στις συνθήκες οδήγησης και στις προτιμήσεις του χρήστη. Εμφανίζει όλα τα βασικά δεδομένα οδήγησης, όπως ταχύτητα, κατάσταση μπαταρίας, αυτονομία, επίπεδο αναγεννητικής πέδησης και οδηγίες πλοήγησης «στροφή - στροφή». Το χαμηλό και λιτό προφίλ του πίνακα οργάνων, που βρίσκεται πάνω από το τιμόνι, διασφαλίζει ότι ο οδηγός παραμένει πλήρως συγκεντρωμένος στο δρόμο.

Στο κέντρο της καμπίνας δεσπόζει η ψηφιακή οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών, τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι εύκολα ορατή και προσβάσιμη για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Η διαισθητική της διεπαφή επιτρέπει τον έλεγχο του συστήματος πολυμέσων και της πλοήγησης μέσω cloud.Για ανώτερα επίπεδα άνεσης, το θερμαινόμενο παρμπρίζ είναι στάνταρ στις αγορές της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής, ενώ στις υπόλοιπες περιλαμβάνεται στις υψηλές εκδόσεις. Η έκδοση Lounge περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με λειτουργία μνήμης. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους δύο αποκλειστικές θύρες USB-C με συνολική ισχύ 60 W – αρκετή για τη φόρτιση μεγαλύτερων συσκευών, όπως laptop – καθώς και ξεχωριστά χειριστήρια για τον κλιματισμό, εξασφαλίζοντας άνεση και συνδεσιμότητα για όλους.

Ο οδηγός ενημερώνεται συνεχώς για τα βασικά δεδομένα απόδοσης της μπαταρίας μέσω νέων πληροφοριών που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων 7 ιντσών, όπως το ρεύμα φόρτισης, η ισχύς φόρτισης σε πραγματικό χρόνο και ο απαιτούμενος χρόνος για την επίτευξη του 80% της κατάστασης φόρτισης (SoC). Επιπλέον, η ένδειξη της κατάστασης υγείας της μπαταρίας (State of Health) παρέχει πλήρη εικόνα μαζί με την υπολειπόμενη χωρητικότητα

Τo Toyota Battery Performance – Ο κορυφαίος δείκτης απόδοσης μπαταρίας, βάσει χωρητικότητας και αυτονομίας, έως 607km με ωφέλιμα 72kWh, φόρτιση AC 22Kw και 30’ DC φόρτιση 10-80% με το κορυφαίο pre-conditioning.

Δύο επιλογές μπαταρίας.Για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, το Toyota C−HR+ προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, καθώς και με μετάδοση κίνησης στους εμπρός ή τους τέσσερις τροχούς.Η μπαταρία 57,7 kWh (μικτή χωρητικότητα) προορίζεται αποκλειστικά για τις εκδόσεις με εμπρόσθια κίνηση (FWD). Αποδίδει ισχύ 167 DIN hp (123 kW) και προσφέρει αυτονομία έως 458 km, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Για τους πελάτες που επιθυμούν περισσότερη ισχύ και τη μεγαλύτερη αυτονομία από ένα Toyota C−HR+, η μπαταρία 77 kWh σε έκδοση FWD αποδίδει 224 DIN hp (165 kW) και προσφέρει αυτονομία έως 607 km — τη μεγαλύτερη στην οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Toyota. Για όσους αναζητούν σιγουριά και δυναμική οδήγηση σε όλες τις συνθήκες, το AWD μοντέλο 77 kWh αποδίδει 343 DIN hp, έχει επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 548 km.

Τo Toyota Battery Peace of Mind – Η πιο σίγουρη επιλογή στην Κατηγορία των Αμιγώς Ηλεκτρικών, με την κάλυψη και τη φροντίδα της Toyota, με 1.000.000χλμ εγγύηση μπαταρίας και την πιστοποιημένη εξυπηρέτηση After Sales σε κάθε σημείο του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου

Τo Toyota Battery εμπειρία Πελάτη – Ένα οικοσύστημα αυτοκινήτου, φορτιστή και εγκατάστασης, σε μια επίσκεψη κατά την παραγγελία με το Toyota Home Charge· Το νέο Toyota C−HR+ αποτελεί πρότυπο προηγμένης και αποδοτικής δυναμικής οδήγησης, ως το κεντρικό, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (BEV) στο πολυσυλλεκτικό χαρτοφυλάκιο της Toyota.Οι δύο επιλογές μπαταρίας ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών, προσφέροντας υψηλή ισχύ (έως 343 DIN hp) και εξαιρετική αποδοτικότητα, μέσω της τεχνολογίας eAxle που μοιράζεται με τα bZ4X και bZ4X Touring.

Το Toyota C−HR+ αποδίδει τη μέγιστη ισχύ και αναδεικνύει όλες τις δυνατότητές του με το σύστημα τετρακίνησης (AWD). Η πλατφόρμα eTNGA επιτρέπει την προσθήκη ενός πίσω eAxle, δημιουργώντας μια διάταξη διπλού eAxle που προσφέρει γνήσιες δυνατότητες AWD. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο ισχυρά οχήματα της ευρωπαϊκής γκάμας της Toyota, εκτός της σειράς GR σπορ αυτοκινήτων, με συνδυασμένη ισχύ 343 DIN hp (252 kW) και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα.

Μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα με τετρακίνηση επιτυγχάνεται χάρη στο σύστημα ελέγχου στροφής, που κατανέμει ενεργά τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω τροχών. Το σύστημα προβλέπει τη γραμμή που ο οδηγός προτίθεται να ακολουθήσει σε μια στροφή, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ταχύτητα του οχήματος και η γωνία του τιμονιού. Η κατανομή της ροπής γίνεται αυτόματα, εξασφαλίζοντας σταθερή και πλήρως ελεγχόμενη απόδοση ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Όλες οι εκδόσεις του νέου Toyota C−HR+ επωφελούνται από τη διευρυμένη γκάμα χαρακτηριστικών ασφαλείας Toyota T-Mate, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Toyota Safety Sense. Η οδήγηση γίνεται πιο ασφαλής και άνετη χάρη στην έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και στη δυνατότητα αυτόματης παρέμβασης, μέσω φρεναρίσματος, διόρθωσης πορείας και ρύθμισης ισχύος, για την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης.

Ικανότητα ρυμούλκησης

Οι παραδόσεις στην ελληνική αγορά ξεκινούν από τον Απρίλιο 2026 με τιμές από 36.990 ευρώ.