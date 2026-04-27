Το μικρότερο από τα τρία παιδιά της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού, ο Γιάννης- Εφραίμ, είχε τα γενέθλιά του χθες 27 Απριλίου και η οικογένειά του του είχε ετοιμάσει ένα υπέροχο πάρτι.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη / instagram

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η παρουσιάστρια του Happy Day στο instagram, είδαμε την εντυπωσιακή τούρτα από ζαχαρόπαστα σε σχήμα καραβιού και στο background τα παιδικά τραπεζάκια για τους μικρούς καλεσμένους.

Ο Γιάννης Σοφός έγινε 8 ετών! Οι μεγαλύτερες αδελφές του, Νάγια και Μαίρη, είναι 13 και 12 ετών αντίστοιχα. Μάλιστα, τα κορίτσια- Νάγια και πιθανόν μαζί με μια φίλη της-, είχαν ετοιμάσει κι αυτά μια τούρτα για τον Γιάννη, όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της θα συμπληρώσουν 15 χρόνια γάμου τον ερχόμενο Ιούνιο.

Έχουν δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια κι όπως αποκάλυψε ο Θέμης Σοφός σε μια σπάνια συνέντευξή του, που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», το ζευγάρι θα ήθελε κι άλλα παιδιά.

«Έχω αδυναμία και στα τρία μας παιδιά. Είχαμε πέντε εγκυμοσύνες, δυο δυστυχώς δεν οδηγήθηκαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εγώ και η Σταματίνα θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι», εξομολογήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος.

Ακόμη, δήλωσε «πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί».

Τσιμτσιλή: Η casual chic εμφάνισή της στο πάρτι του γιου της

Ένα απλό και συνάμα chic σύνολο φόρεσε η παρουσιάστρια στο παιδικό πάρτι του γιου της. Επέλεξε χαλαρό ψηλόμεσο denim, ριγέ crop πλεκτό σε λευκό- μαύρο και το συνδύασε με μαύρα πέδιλα. Είχε τα μαλλιά της λιτά σε ανάλαφρες μπούκλες.

Κατάφερε έτσι, να είναι άνετη και κομψή για τη γιορτή που έγινε μια ζεστή ανοιξιάτικη μέρα σε εξωτερικό χώρο.