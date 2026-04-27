Νέα Υόρκη: Με λαμπρότητα η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο

Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης

27.04.26 , 10:22 Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
27.04.26 , 10:18 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου
27.04.26 , 10:12 Γκέλια: «Κάθε χωρισμός είναι προσωπικός» Οι πρώτες δηλώσεις για το διαζύγιο
27.04.26 , 10:04 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
27.04.26 , 10:00 Η άνοιξη του stand-up comedy: 4 διάσημοι κωμικοί επισκέπτονται την Αθήνα
27.04.26 , 09:57 Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
27.04.26 , 09:47 Søren Torpegaard Lund: Η ηλικία, το Instagram & η συμμετοχή στην Eurovision
27.04.26 , 09:41 Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»
27.04.26 , 09:36 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
27.04.26 , 09:12 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
27.04.26 , 09:07 BMW Group: Η τεχνητή νοημοσύνη στις μπαταρίες ηλεκτρικών μοντέλων
27.04.26 , 09:03 Μάριος Τόκας: Τα τραγούδια, το βιογραφικό, η σύζυγος και τα παιδιά
27.04.26 , 08:54 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
27.04.26 , 08:40 Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
ΗΠΑ: Με τη μεγάλη παρέλαση στη Νέα Υόρκη γιόρτασαν οι ομογενείς την Ελληνική Επανάσταση / ERT
  • Η παρέλαση για την 205η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας πραγματοποιήθηκε στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης με συμμετοχή χιλιάδων ομογενών.
  • Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και περιλάμβανε εκπροσώπους από ΗΠΑ, Ελλάδα και Κύπρο.
  • Τιμητικοί τελετάρχες ήταν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος και ο στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.
  • Σημαντική ήταν η παρουσία των Ευζώνων και η μεταφορά της σημαίας της Ακρόπολης από αριστούχους μαθητές.
  • Η παρέλαση ενίσχυσε τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στις νέες γενιές της ομογένειας.

Με τιμές αλλά και τη συμμετοχή χιλιάδων ομογενών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν η παρέλαση για την 205η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Όπως κάθε χρόνο, στην παρέλαση συμμετείχαν σύλλογοι, σχολεία και οργανώσεις από τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ, τον Καναδά όπως επίσης και από την Ελλάδα και επισφράγισαν τον συμβολικό χαρακτήρα που έχει η εκδήλωση για τον απόδημο ελληνισμό. Η παρέλαση αποτελεί την κορύφωση τριήμερων εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη.

Περίπου στη 1:30 το μεσημέρι η παρέλαση ξεκίνησε. Ήταν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με πρόεδρο της φετινής διοργάνωσης τον Λου Κάτσο, αντιπροέδρους τους Γιάννη Στρουμπάκη, Γιώργο Παραλέμο, Γιώργο Βενιζέλο και Γιώργο Μειντάση, εκτελεστική διευθύντρια τη Γεωργία Κοντζαμάνη και υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης τον Σταύρο Παπαγερμανό. Τελετάρχες φέτος διετέλεσαν ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης και ο εφοπλιστής Νικόλας Τσάκος. Τιμητικοί τελετάρχες ανακηρύχθηκαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος και ο πολιτικός διοικητής του Αγ. Όρους στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.

 

Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης κι ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρών για τιμήσουν την παρέλαση. 

Την παρέλαση άνοιξε η έφιππη φρουρά της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ακολουθούμενη από το λάβαρο της Ομοσπονδίας και τις σημαίες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από ιστορικά λάβαρα της Ελληνικής Επανάστασης, μεταξύ αυτών των Καλαβρύτων, της Καλαμάτας, της Μάνης, της Εξόδου του Μεσολογγίου, της Κρήτης, του Πόντου και του Ρήγα Φεραίου. Στην ίδια ενότητα συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι. 

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Οι Εύζωνες παρέλασαν περήφανοι θυμίζοντας τους αθάνατους ήρωες του ’21 και καταχειροκροτήθηκαν καθ’ όλη τη διαδρομή. Ξεχωριστή ήταν επίσης η μεταφορά της σημαίας της Ακρόπολης από αριστούχους μαθητές ελληνικών κοινοτήτων. 

25η Μαρτίου: Με μεγαλοπρέπεια και περηφάνεια η στρατιωτική παρέλαση

Συμμετείχαν επίσης η φιλαρμονική «Σπύρος Σαμάρας» από την Κορακιάνα Κέρκυρα, το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, πολιτιστικό και χορευτικό συγκρότημα από τη Λάρισα, καθώς και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Το “παρών” ακόμη έδωσαν δεκάδες ιστορικά και τοπικά σωματεία, όπως οι Πόντιοι, οι Χιώτες, οι Μακεδόνες, οι Ηπειρώτες, οι Λάκωνες, οι Δωδεκανήσιοι, οι Μεσσήνιοι, οι Θρακιώτες, οι Σαμιώτες και οι Κερκυραίοι, καθώς και ελληνικά σχολεία, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις από πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή νέων, με πανεπιστημιακές ενώσεις και μαθητικούς συλλόγους.

Όσοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου χειροκροτούσαν ακατάπαυστα την πομπή της παρέλασης και έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στις νεότερες γενιές της ομογένειας. 

Νωρίτερα τελέστηκε δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, παρουσία επισήμων και του αγήματος των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Στη δοξολογία παρών και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι «η ιστορία της Ν. Υόρκης δεν μπορεί να ειπωθεί χωρίς τους Ελληνοαμερικανούς».

