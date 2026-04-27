Νέα Υόρκη: Με λαμπρότητα η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο

ΗΠΑ: Με τη μεγάλη παρέλαση στη Νέα Υόρκη γιόρτασαν οι ομογενείς την Ελληνική Επανάσταση / ERT

Με τιμές αλλά και τη συμμετοχή χιλιάδων ομογενών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν η παρέλαση για την 205η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Όπως κάθε χρόνο, στην παρέλαση συμμετείχαν σύλλογοι, σχολεία και οργανώσεις από τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ, τον Καναδά όπως επίσης και από την Ελλάδα και επισφράγισαν τον συμβολικό χαρακτήρα που έχει η εκδήλωση για τον απόδημο ελληνισμό. Η παρέλαση αποτελεί την κορύφωση τριήμερων εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη.

Περίπου στη 1:30 το μεσημέρι η παρέλαση ξεκίνησε. Ήταν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με πρόεδρο της φετινής διοργάνωσης τον Λου Κάτσο, αντιπροέδρους τους Γιάννη Στρουμπάκη, Γιώργο Παραλέμο, Γιώργο Βενιζέλο και Γιώργο Μειντάση, εκτελεστική διευθύντρια τη Γεωργία Κοντζαμάνη και υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης τον Σταύρο Παπαγερμανό. Τελετάρχες φέτος διετέλεσαν ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης και ο εφοπλιστής Νικόλας Τσάκος. Τιμητικοί τελετάρχες ανακηρύχθηκαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος και ο πολιτικός διοικητής του Αγ. Όρους στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης κι ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρών για τιμήσουν την παρέλαση.

Την παρέλαση άνοιξε η έφιππη φρουρά της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ακολουθούμενη από το λάβαρο της Ομοσπονδίας και τις σημαίες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από ιστορικά λάβαρα της Ελληνικής Επανάστασης, μεταξύ αυτών των Καλαβρύτων, της Καλαμάτας, της Μάνης, της Εξόδου του Μεσολογγίου, της Κρήτης, του Πόντου και του Ρήγα Φεραίου. Στην ίδια ενότητα συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Οι Εύζωνες παρέλασαν περήφανοι θυμίζοντας τους αθάνατους ήρωες του ’21 και καταχειροκροτήθηκαν καθ’ όλη τη διαδρομή. Ξεχωριστή ήταν επίσης η μεταφορά της σημαίας της Ακρόπολης από αριστούχους μαθητές ελληνικών κοινοτήτων.

Συμμετείχαν επίσης η φιλαρμονική «Σπύρος Σαμάρας» από την Κορακιάνα Κέρκυρα, το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, πολιτιστικό και χορευτικό συγκρότημα από τη Λάρισα, καθώς και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το “παρών” ακόμη έδωσαν δεκάδες ιστορικά και τοπικά σωματεία, όπως οι Πόντιοι, οι Χιώτες, οι Μακεδόνες, οι Ηπειρώτες, οι Λάκωνες, οι Δωδεκανήσιοι, οι Μεσσήνιοι, οι Θρακιώτες, οι Σαμιώτες και οι Κερκυραίοι, καθώς και ελληνικά σχολεία, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις από πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή νέων, με πανεπιστημιακές ενώσεις και μαθητικούς συλλόγους.

Όσοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου χειροκροτούσαν ακατάπαυστα την πομπή της παρέλασης και έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στις νεότερες γενιές της ομογένειας.

Νωρίτερα τελέστηκε δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, παρουσία επισήμων και του αγήματος των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Στη δοξολογία παρών και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι «η ιστορία της Ν. Υόρκης δεν μπορεί να ειπωθεί χωρίς τους Ελληνοαμερικανούς».