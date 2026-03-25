25η Μαρτίου:Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Δείτε Live

Σε κλίμα συγκίνησης κι εθνικής υπερηφάνειας ξεκίνησε στο Σύνταγμα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Το «παρών» δίνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Σε ισχύ είναι ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια των τραμ και του Μετρό.

Από νωρίς το πρωί οι προετοιμασίες ήταν πυρετώδεις. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης έκλεισαν στις 10:00, καθώς είχαν ξεκινήσει να παρατάσσονται τα στρατιωτικά αγήματα που θα παρελάσουν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Από νωρίς στρατιώτες επιθεωρούσαν τα οχήματα που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση προκειμένου να είναι σίγουροι ότι όλα είναι στην εντέλεια.

Αρκετοί ήταν και οι πολίτες που έσπευσαν στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν από κοντά την παρέλαση παρά το γεγονός ότι ο καιρός είναι βροχερός.

Περήφανοι για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση όλοι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων.

Το παρών στην παρέλαση θα δώσουν και δικυκλιστές της ΕΛΑΣ.

Δείτε φωτογραφίες από την προετοιμασία λίγο πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου