Τα γενέθλιά του είχε σήμερα, Τετάρτη 13 Μαϊου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου, δεν θα μπορούσε να μη του στείλει τις ευχές της κα δημόσια.

Η καλλιτέχνιδα ανήρτησε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media κι έγραψε: «Χρόνια πολλά αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μια μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια». Όπως είδατε σχολίασε και τη διαφορά ηλικίας με τον αγαπημένο της.

«Όλα στη ζωή μου γυρίζουν γύρω από τη μουσική. Στα προσωπικά μου είναι όλα καλά. Όταν στην προσωπική σου ζωή είσαι καλά, έχεις περισσότερη δημιουργικότητα και φαντασία για τη μουσική», ανέφερε πρόσφατα η Ρία Ελληνίδου σε δηλώσεις της στο MEGA.

Μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, Πάρη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της Ρίας Ελληνίδου. Η σχέση τους άρχισε να συζητιέται έντονα στα τέλη του 2025, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες κοινές βόλτες και αναρτήσεις στα social media.Οι δυο τους κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, με εξαίρεση ορισμένες αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο έρωτας ήρθε στη ζωή της Ρίας Ελληνίδου σε μια περίοδο όπου η ίδια βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, γεμίζοντας νυχτερινά κέντρα κάθε βράδυ και κυκλοφορώντας τραγούδια που γίνονται αμέσως viral.