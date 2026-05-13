Σε μια αναπάντεχη τροπή των γεγονότων στο MasterChef 2026, ο Γιώργος σήκωσε το χέρι του κι ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από την αρχηγία της κόκκινης μπριγάδας, ακριβώς πριν από την έναρξη του Τεστ Δημιουργικότητας.

MasterChef 2026: Ο Γιώργος κουράστηκε να είναι αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας κι έτσι... παραιτήθηκε!

«Σεφ, έχω πάρει μια απόφαση και θέλω να αφήσω την κονκάρδα μου. Να παραιτηθώ από αρχηγός», είπε ο διαγωνιζόμενος.

Παρά το γεγονός ότι η κίνηση αυτή αιφνιδίασε τους κριτές και τους συμπαίκτες του, ο ίδιος εξήγησε πως το βάρος της ευθύνης σε αυτό το προχωρημένο στάδιο του διαγωνισμού ήταν εξαντλητικό. «Ένιωσα σαν να έχασα εκατό κιλά από πάνω μου, έφυγε ένα βάρος κι είπα ουφ» δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι χρειάζεται να κάνει focus στον εαυτό του και να μαγειρέψει πιο ελεύθερα τώρα που πλησιάζει η «Μητέρα των Μαχών».

MasterChef 2026: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από την μπριγάδα να βγάλει νέο αρχηγό

«Νιώθω βλέποντας εσένα και τον εξώστη ότι την απόφαση την πήρες πριν από λίγο μόνος σου. Δεν το έχουμε συζητήσει. Δεν το έχετε. Εννοώ βλέπω μια απορία γενικότερη», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Σεφ το ανέφερα στην μπριγάδα και την προηγούμενη εβδομάδα και στην αρχή αυτής της εβδομάδας... έκανα τη δουλειά μου σαν αρχηγός. Κατανάλωσα πάρα πολύ προσωπική ενέργεια για όλο αυτό, να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με στήριξαν και με στηρίζουν, αλλά πρέπει να κάνω λίγο και focus στον εαυτό μου και θέλω να συγκεντρωθώ λίγο σε εμένα», σχολίασε ο Γιώργος.

MasterChef 2026: Αναβρασμός στον εξώστη για την εκλογή του νέου αρχηγού

Η ομάδα κλήθηκε να επιλέξει τον διάδοχό του μέσα σε πέντε λεπτά. Αν κι υπήρξε μια σύντομη συζήτηση για το αν η απόφαση είναι ρίσκο, καθώς ο αρχηγός θα παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στις ερχόμενες εβδομάδες, οι «Κόκκινοι» κατέληξαν στον Ανδρέα. Ο Γιώργος στήριξε θερμά αυτή την επιλογή, λέγοντας πως αν μπορούσε να δώσει το pin σε κάποιον, αυτός θα ήταν σίγουρα ο Ανδρέας γιατί πιστεύει στο πόσο δίκαιος είναι.

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης σχολίασε με δόση ειρωνείας πως η κίνηση αυτή ίσως κρύβει στρατηγική, λέγοντας: «Είπα ότι αν θέλω να πάω στον τελικό θα πάρω τον Ανδρέα και θα τον βάλω αρχηγό... κοίτα που το έκαναν οι κόκκινοι χωρίς να το πω εγώ!».

MasterChef 2026: Ο Ανδρέας είναι ο νέος αρχηγός των «Κόκκινων»

Ο Ανδρέας δέχτηκε την κονκάρδα με ενθουσιασμό, παρομοιάζοντας τη στιγμή με παρασημοφόρηση μετά από πόλεμο. Παρά το γεγονός ότι δε γνώριζε τι σημαίνει η ευχή «σιδεροκέφαλος» που του είπε ο σεφ Κουτσόπουλος, υποσχέθηκε να φέρει ελβετική πειθαρχία στην κουζίνα. «Τώρα τελείωσε η ελληνική φαντασία και τα μούτσα-μούτσα, τώρα θα πάμε με σύστημα ελβετικό και θα τρέξουν πολλοί», δήλωσε αποφασισμένος, κλείνοντας με την ελπίδα να κρατήσει την ομάδα του ενωμένη στις δύσκολες ημέρες που ακολουθούν.

