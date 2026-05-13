Akylas - Τραυματισμός: «Μην ανησυχείτε. Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Ο τραυματισμός και τα συναισθήματα μετά την πρόκριση της Ελλάδας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026, αλλά υπέστη θλάση στην πλάτη λόγω ενός ατυχήματος κατά τη διάρκεια της χαράς του.
  • Ανέφερε ότι αισθάνεται πόνο, αλλά δεν ανησυχεί και θα είναι έτοιμος για τον τελικό.
  • Ακύρωσε άλλες υποχρεώσεις για να προστατεύσει την υγεία του, αλλά ήθελε να παραστεί στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους.
  • Η προγραμματισμένη φωτογράφιση ακυρώθηκε για να αποφευχθεί η περαιτέρω καταπόνηση.
  • Ο Akylas εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του κοινού.

Λίγες ώρες μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, ο Akylas μίλησε στους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας ότι είχε ένα μικρό ατύχημα.

Στην ερώτηση για τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του όταν το βράδυ της Τρίτης ήταν στο green room, απάντησε: «Πάρα πολλά πράγματα. Για την ακρίβεια, προσπαθούσα ακόμα να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί πάνω στη σκηνή, ξέρεις. Έλαβα τόση αγάπη από το κοινό. Είδα τόσους ανθρώπους να φοράνε τα σκουφάκια «Ferto». Ήταν καταπληκτικό. Και την ώρα που έκανα την εμφάνισή μου, έλεγα μέσα μου: "Θεέ μου, τώρα είμαι στην κρατική τηλεόραση. Τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;". Αλλά, ξέρεις, ήταν τόσο διαφορετικά από τις πρόβες γιατί —δεν ξέρω τι παθαίνω— αλλά όταν βλέπω τον κόσμο μου εκεί κάτω, λαμβάνω τόση αγάπη κι αυτό μου δίνει τεράστια δύναμη. Και χθες, πραγματικά, ήταν μαγικά. Ήμουν τόσο, μα τόσο χαρούμενος».

Η αντίδρασή του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και ανακούφιση, εκδηλώνοντας μια έντονη σωματική έκρηξη χαράς. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, άρχισε να χοροπηδάει και να χορεύει σε όλο τον χώρο της Eurovision, με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό ατύχημα και να υποστεί μια θλάση στην πλάτη.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα πονάει και χρειάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις για να προστατεύσει την υγεία του ενόψει του τελικού, ένιωσε την ανάγκη να παρευρεθεί στη συνάντηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που λαμβάνει. «Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω», τόνισε ο Akylas.

Λόγω αυτού του τραυματισμού, ανακοινώθηκε ότι η προγραμματισμένη φωτογράφιση δε θα πραγματοποιηθεί ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω καταπόνηση, με την εναλλακτική μιας ομαδικής σέλφι στο τέλος. 

Ο καλλιτέχνης ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη για την κατάστασή του, μπερδεύοντας μάλιστα τα λόγια του πάνω στη σύγχυσή του, αλλά επανέλαβε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να βρίσκεται εκεί παρά τον πόνο που ένιωθε.

