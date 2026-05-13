Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος

Η συζήτηση με τη μητέρα του μετά τον ακρωτηριασμό του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του μετά από σοβαρό ατύχημα με προπέλα ταχύπλοου.
  • Ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι και οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν τον δεξί του αστράγαλο, ο οποίος έχει σοβαρά τραύματα.
  • Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Σταύρος είναι αισιόδοξος και τους δίνει δύναμη, λέγοντας "Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω".
  • Ο πατέρας του ξεκαθάρισε ότι ο γιος του και ο συμπαίκτης του τηρούσαν μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ψαροντούφεκου.
  • Ο Σταύρος θα χρειαστεί πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, πιθανώς στις ΗΠΑ ή στην Ελλάδα, για να αποφευχθεί δεύτερος ακρωτηριασμός.

Ο κίνδυνος για τη ζωή του Σταύρου Φλώρου, έχει πλέον ξεπεραστεί και ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατάστασή του με περίσσια δύναμη και ψυχραιμία. Ο παίκτης του reality επιβίωσης Survivor, ο οποίος ακρωτηριάστηκε από προπέλα ταχύπλοου στον Άγιο Δομήνικο, επικοινώνησε με την οικογένειά του και, όπως είπαν οι γονείς του, είναι εκείνος που τους δίνει δύναμη. 

«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση γιατί δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βιντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτό που μου είπε είναι: “Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε”. Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή μέρα. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα», είπε η μητέρα του Σταύρου στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Έψαξα τους γονείς του Μάνου Μαλλιαρού, βρήκα τη μητέρα του και τον αδελφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω στον ίδιο να τον ευχαριστήσω».

Ο πατέρας του 22χρονου, μιλώντας στον Alpha θέλησε για μια ακόμα φορά να ξεκαθαρίσει ότι ο γιος του και ο συμπαίκτης του είχαν μαζί τους σημαδούρα την ώρα που έκαναν ψαροντούφεκο. 

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή γιατί ακούγονται πολλά. Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ο γιος μου είχε πάει για ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του και τηρούσαν μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω αν τη σημαδούρα την κρατούσε το δικό μου παιδί ή ο συμπαίκτης του, αλλά υπήρχε κανονικά», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τώρα η αγωνία των γιατρών είναι να σώσουν τον δεξί αστράγαλο του γιου του, που έχει σχεδόν θρυμματιστεί. 

«Οι προπέλες του σκάφους χτύπησαν το παιδί μου από πίσω. Υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία. Περιμένανε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έρθει ασθενοφόρο και άλλα 20 μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Το παιδί μου αυτή τη στιγμή ζει από θαύμα. Μπήκε στο χειρουργείο για έξι ώρες. Δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το αριστερό του πόδι, έγινε ακρωτηριασμός. Τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί του πόδι. Έχει σοβαρά τραύματα και θα γίνουν και άλλα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο», είπε. 

Ο Σταύρος θα πρέπει να υποβληθεί σε σωρεία επεμβάσεων, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ελλάδα, για να καταφέρουν οι γιατροί να εξασφαλίσουν πως δε θα γίνει δεύτερος ακρωτηριασμός. 

