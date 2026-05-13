Ο κίνδυνος για τη ζωή του Σταύρου Φλώρου, έχει πλέον ξεπεραστεί και ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατάστασή του με περίσσια δύναμη και ψυχραιμία. Ο παίκτης του reality επιβίωσης Survivor, ο οποίος ακρωτηριάστηκε από προπέλα ταχύπλοου στον Άγιο Δομήνικο, επικοινώνησε με την οικογένειά του και, όπως είπαν οι γονείς του, είναι εκείνος που τους δίνει δύναμη.
Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος - Τα νεότερα για την υγεία του
«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση γιατί δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βιντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτό που μου είπε είναι: “Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε”. Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή μέρα. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα», είπε η μητέρα του Σταύρου στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:
«Έψαξα τους γονείς του Μάνου Μαλλιαρού, βρήκα τη μητέρα του και τον αδελφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω στον ίδιο να τον ευχαριστήσω».
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Ο πατέρας του 22χρονου, μιλώντας στον Alpha θέλησε για μια ακόμα φορά να ξεκαθαρίσει ότι ο γιος του και ο συμπαίκτης του είχαν μαζί τους σημαδούρα την ώρα που έκαναν ψαροντούφεκο.
«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή γιατί ακούγονται πολλά. Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ο γιος μου είχε πάει για ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του και τηρούσαν μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω αν τη σημαδούρα την κρατούσε το δικό μου παιδί ή ο συμπαίκτης του, αλλά υπήρχε κανονικά», είπε.
Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
Σύμφωνα με τον ίδιο, τώρα η αγωνία των γιατρών είναι να σώσουν τον δεξί αστράγαλο του γιου του, που έχει σχεδόν θρυμματιστεί.
«Οι προπέλες του σκάφους χτύπησαν το παιδί μου από πίσω. Υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία. Περιμένανε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έρθει ασθενοφόρο και άλλα 20 μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Το παιδί μου αυτή τη στιγμή ζει από θαύμα. Μπήκε στο χειρουργείο για έξι ώρες. Δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν το αριστερό του πόδι, έγινε ακρωτηριασμός. Τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί του πόδι. Έχει σοβαρά τραύματα και θα γίνουν και άλλα χειρουργεία για να καταφέρουν να σώσουν τον αστράγαλο», είπε.
Ο Σταύρος θα πρέπει να υποβληθεί σε σωρεία επεμβάσεων, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ελλάδα, για να καταφέρουν οι γιατροί να εξασφαλίσουν πως δε θα γίνει δεύτερος ακρωτηριασμός.