Την Πέμπτη 14 Μαΐου εκτός απροόπτου θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Μάλιστα ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα, αφού φέτος ξεκινούν να ισχύουν οι επιταγές από τις 18 Μαΐου και πρέπει όταν βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα να ακολουθήσουν οι ενστάσεις και μετά τα οριστικά αποτελέσματα.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Για όσους δεν προκύπτει λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μοριοδότηση, βάσει της οποίας θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ.

