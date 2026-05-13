Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη - Τι κατέθεσε χθες η γιαγιά του παιδιού

Συνεχίζεται η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Ηρακλείου για τη βάναυση κακοποίηση που οδήγησε στον θάνατο τον τρίχρονο Άγγελο. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις γιατρών, που προκαλούν ανατριχίλα.

Πρώτη κατέθεσε η παιδίατρος που παρέλαβε το άτυχο αγοράκι αναίσθητο και το μετέφερε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

«Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. Του φώναξα “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…”. Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο…», είπε, σύμφωνα με το cretalive.gr η γιατρός.

Ηράκλειο: Η μητέρα και ο σύντροφός της δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου

Όπως περιέγραψε ζήτησε από τη μητέρα ένα κουβερτάκι για να ζεστάνει το παιδί και δεν της το έδωσαν.

«Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα. Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε. Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη», είπε.

Αμέσως ξεκίνησε η διακομιδή του μικρού Άγγελου στα επείγοντα του νοσοκομείου και το παρέδωσε στους γιατρούς.

O μικρός Άγγελος

«Έμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα του γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους», είπε.

Χθες κατέθεσαν και οι παιδίατροι του ΤΕΠ, οι οποίοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στην οποία έφτασε εκεί το παιδί. Όλοι τους είπαν πως δεν είχαν αντικρίσει παρόμοιο περιστατικό και γι’ αυτό ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία.

Παράλληλα η μητέρα και η αδελφή της κατηγορούμενης, στις καταθέσεις τους υποστήριξαν ότι υπήρχαν δυσκολίες από την παιδική της ηλικία, επισημαίνοντας προβλήματα στη μαθησιακή και κοινωνικής της εξέλιξη.

Ήταν τέλη Ιανουαρίου του 2025 όταν ο μικρός Άγγελος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαριά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι.

H 27χρονη μητέρα με τον μικρό Άγγελο

Οι γιατροί διαπίστωσαν ενδείξεις συστηματικής και παρατεταμένης κακοποίησης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Η μητέρα του παιδιού και ο 44χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και αρχικά κατηγορήθηκαν για βαριά κακοποίηση. Μετά τον θάνατο του παιδιού, οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.