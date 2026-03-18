Θάνατος Άγγελου: «Δε με ρώτησε για το παιδί, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»

Ξεκίνησε η δίκη για τα βασανίστηρια και τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Διεκόπη για τις 12 Μαΐου η δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη, μετά από τα σκληρά βασανιστήρια που βίωνε καθημερινά από την ίδια τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Ωστόσο η κατάθεση του αστυνομικού, που κλήθηκε να πάει στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε το παιδί σε κωματώδη κατάσταση, σόκαρε τους πάντες και ήταν αυτή που ξεχώρισε τη χθεσινή μέρα.

Όπως κατέθεσε, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι υπάρχει υποψία κακοποίησης, καθώς το παιδί είχε χτυπήματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα.

Ο αστυνομικός σημείωσε πως αρχικά η μητέρα ισχυρίστηκε πως όταν έφυγε από το σπίτι για να πάει να πάρει καφέ, ο μικρός Άγγελος ήταν καλά, αλλά όταν επέστρεψε τον βρήκε αναίσθητο. Εντύπωση του έκανε η ηρεμία που είχε, ενώ του είπε πως φώναξε τη γειτόνισσα κι εκείνη ήταν που ειδοποίησε το ασθενοφόρο.

Όμως, κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενα της και να είπε πως ο σύντροφός της είχε χτυπήσει το παιδί. Ο αστυνομικός στάθηκε και στο γεγονός ότι η μητέρα του μικρού Άγγελου δεν ρώτησε ούτε μια φορά πώς είναι το παιδί της.

«Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά», είπε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, κατά την έρευνα στο σπίτι που έμενε το παιδί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της, βρέθηκε ένα γκλομπ, κρυμμένο μέσα στον καναπέ και δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, με τα οποία χτυπούσαν τον μικρό Άγγελο. Το ένα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το άλλο έξω από αυτό.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η πρώην σύζυγος του 45χρονου συντρόφου της μητέρας του Άγγελου, η οποία υποστήριξε πως δεν είχε κακοποιήσει ποτέ ούτε την ίδια, ούτε το παιδί τους. Πρόσθεσε επίσης ότι ήθελε να αναγνωρίσει για δικό του τον μικρό Άγγελο, ο οποίος τον φώναζε μπαμπά.

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα συχνά επέβαλε τιμωρίες, όμως εκείνη δεν είχε παρατηρήσει σημάδια κακοποίησης. Όταν ο μικρός λιποθύμησε, όπως είπε, την πήρε τηλέφωνο και εκείνη ενημέρωσε τον βιολογικό πατέρα ώστε να παρέμβει και να βοηθήσει, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η μάρτυρας τόνισε ότι όταν τη ρώτησε η μητέρα είπε πως δεν είχε πράξει τίποτα λανθασμένο, αλλά η ίδια δεν ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες για το συμβάν. Είπε ακόμη πως επικοινώνησε και με τον βιολογικό πατέρα και τον ρώτησε για τη μητέρα, λέγοντάς του παράλληλα για την κατάσταση του παιδιού. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, μίλησε και ο σύντροφος της μητέρα με τον βιολογικό πατέρα και του είπε ότι έμπαινε ο ίδιος και η μητέρα του στη μέση για «να μην χτυπάει το παιδί η 27χρονη».

«Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί. Ήταν πολύ προστατευτικός με τα παιδιά. Εάν το χτυπούσε η μητέρα του, κακώς που δεν μίλησε», κατέθεσε η γυναίκα για τον 45χρονο.

Η ίδια ανέφερε πως η μητέρα δεν ασχολούταν με το παιδί της και ότι είχε πει στον 45χρονο πως ο πατέρας του μικρού Άγγελου είχε πεθάνει. Στη συνέχεια ο ίδιος ανακάλυψε το ψέμα που του είχε πει και κατάφερε να βρει τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, μέσω των social media, ζητώντας του να έχουν καλές σχέσεις και να πηγαίνει στην Κρήτη για να βλέπει τον μικρό.

Τέλος, η πρώην σύζυγος του 45χρονου ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Άγγελου της είχε πει ότι σκεφτόταν να δώσει το παιδί στον βιολογικό πατέρα γιατί είχε κουραστεί.

Θάνατος μικρού Άγγελου: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγόριες που τους αποδίδονται, με τη μητέρα του Άγγελου και τον σύντροφό της να ρίχνουν ο ένας το φταίξιμο στον άλλο.

Η συνήγορος της 27χρονης μητέρας ανέφερε ότι η εντολέας της έχει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 63, υποστηρίζοντας ότι το στοιχείο αυτό σχετίζεται με μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις που της αποδίδονται.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 45χρονου συντρόφου, Βασίλης Νουλέζας, αμφισβήτησε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως είπε, είναι απαραίτητη η παρουσία της ιατροδικαστή στο ακροατήριο, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα τραύματα που έφερε το παιδί.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι τα ευρήματα της νεκροτομής, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει τις κακώσεις. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν χτύπησε ούτε έβλαψε το παιδί.

Παράλληλα, η υπεράσπιση ζήτησε να κλητευτούν στο δικαστήριο τόσο η ιατροδικαστής όσο και η ακτινολόγος, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και την ερμηνεία των τραυμάτων του παιδιού.

Από την πλευρά της μητέρας ζητήθηκε επίσης να καταθέσει και ο γιατρός που παρακολουθούσε τον μικρό πριν μεταφερθεί στην Κρήτη.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, υποστήριξε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος που δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί», προσθέτοντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι φρόντιζε τον μικρό Άγγελο.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο βιολογικός πατέρας δεν είχε επαφή με το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που –σύμφωνα με την υπεράσπιση– καθιστά αδύνατη την εμπλοκή του σε πράξεις κακοποίησης στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Θάνατος μικρού Άγγελου: Έδιναν στο παιδί ηρεμιστικά – Σοκάρει το κατηγορητήριο

Το ακροατήριο στη δικαστική αίθουσα πάγωσε ακούγοντας την εισαγγελέα να διαβάζει λεπτομερώς τα τραύματα που βρέθηκαν στο κορμάκι του μικρού Άγγελου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της έδιναν στο παιδί ηρεμιστικά για να μην ακούγονται οι κραυγές του. Το χτυπούσαν με ρόπαλα και δοκάρια σε όλο του το σώμα και το έκαιγαν στα χέρια, τα πόδια, ακόμα και στα γεννητικά του όργανα.

Συγκεκριμένα, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα.

Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες.

Ο 45χρονος -σήμερα- σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025, με επίπεδο συνείδησης 3/15 στην Κλίμακα Γλασκώβης, μυδρίαση και ταχυπνοϊκό, εξαιτίας μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, και κατέληξε επτά ημέρες αργότερα.

Ωστόσο, χάρισε τη ζωή του σε άλλους, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε έναν 37χρονο ασθενή.

Μητέρα και σύντροφος κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο.

Ο βιολογικός πατέρας κατηγορείται για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών.