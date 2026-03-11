Η μαρτυρική ζωή του Άγγελου: Τον έδερναν, τον νάρκωναν & τραβούσαν βίντεο

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για την υπόθεση βασανισμού και δολοφονίας του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την άγρια κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου που δολοφονήθηκε στην Κρήτη, μετά από τον βάναυσο ξυλοδαρμό από μητέρα και πατριό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που παρουσίασε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα η Ρούλα Κουσκουρή, το παιδί στα τρία χρόνια ζωής του δεχόταν σε καθημερινή βάση κλωτσιές, μπουνιές και χτυπήματα με αντικείμενα, ενώ του έδιναν και ναρκωτικές ουσίες προκειμένου να μην ακούγονται τα κλάματά του.

3χρονος Άγγελος: Τα βασανιστήρια που αναφέρονται στο κατηγορητήριο

Στο κατηγορητήριο αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια τα βασανιστήρια που υπέστη ο μικρός Άγγελος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το κλητήριο θέσπισμα παραπέμπονται για να δικαστούν η μητέρα του, ο σύντροφός της και ο βιολογικός του πατέρας.

Το κατηγορητήριο αναφέρει:

«Η μητέρα και ο σύντροφός της, το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 2025, ευρισκόμενοι μαζί με τον μικρό Άγγελο εντός της κοινής οικίας τους, κατάφεραν με ανθρωποκτόνο δόλο, αφενός πολλαπλά και σφοδρότατα πλήγματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι του παιδιού με τα χέρια τους, γροθιές και λακτίσματα, αλλά και με τη χρήση ενός ξύλινου ρόπαλου, γκλομπ και δύο ξύλινων τμημάτων πλακέ, μέρη από τη βρεφική κούνια του μικρού αγοριού, προκαλώντας του κακώσεις σε όλο το σώμα και το κεφάλι».

Και τα βασανιστήρια που υπέστη το παιδί δε σταματούν εκεί. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η βία προς το παιδί ήταν κατ’εξακολούθηση.

«Προέβησαν σε shaking του εγκεφάλου, προκαλώντας μεταξύ άλλων υποσκληρίδιο αιμάτωμα και ανάπτυξη διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση».

Η μητέρα και ο σύντροφός της, ενεργώντας ως μέλη οικογένειας, προξένησαν στον μικρό Άγγελο σωματικές κακώσεις και βλάβη της υγείας του που συνιστούν μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, και ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη.

Του προκαλούσαν εγκαύματα, σβήνοντας αναμμένα τσιγάρα στα χέρια, τα πόδια, τη γεννητική περιοχή και σε άλλα σημεία του σώματος, καθώς και με πυρακτωμένο τμήμα μεταλλικού αναπτήρα στη γεννητική του περιοχή, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

3χρονος Άγγελος: Του έδιναν ναρκωτικά για να μην κλαίει καιι βιντεοσκοπούσαν τα βασανιστήρια

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κακοποίηση του μικρού Άγγελου δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είχε διάρκεια μηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από την 1/11 του 2024 έως και την 26/1 του 2025, κακοποιούσαν το παιδί τόσο με πρόθεση όσο και με δόλο, με συχνότητα σχεδόν καθημερινή.

Ο σύντροφος της μητέρας βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το ανήλικο στα πλαίσια του εξευτελισμού του και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Επίσης, τόσο η μητέρα του όσο και ο σύντροφός της προκαλούσαν στον μικρό Άγγελο καθημερινά και με αυξανόμενη κάθε φορά ένταση, υψηλή ένταση, σωματικό πόνο, σωματική εξάντληση, διαρκή τρόμο, έντονη ανησυχία και ψυχικό πόνο.

Μετά την κακοποίηση και την τρομοκράτηση του μικρού Άγγελου, τον άφηναν αβοήθητο, χωρίς να του παρέχουν την προσήκουσα φροντίδα για την αντιμετώπιση των κακώσεων και των εγκαυμάτων που οι ίδιοι του προκαλούσαν, επιτείνοντας τον σωματικό του πόνο, κατά τρόπο άκρως επικίνδυνο για την υγεία του, τη σωματική και την ψυχική, ενόψει και του πολύ νεαρού της ηλικίας του. Και δεν σταματούσαν εκεί.

Μάλιστα, χορηγούσαν στον τρίχρονο αγοράκι και αναλγητικά, φαρμακευτικά, ναρκωτικά σκευάσματα, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να καταστείλουν τις φωνές και τα κλάματα πόνου του, έτσι ώστε να μην γίνονται αντιληπτές οι εγκληματικές τους ενέργειες από γείτονες που θα έσπευδαν σε βοήθειά του.

3χρονος Άγγελος: Κατηγορούμενος και ο βιολογικός πατέρας

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αποδίδονται κατηγορίες και στον βιολογικό πατέρα του παιδιού, που κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς εκτιμάται ότι η κακοποίηση του μικρού Άγγελου ενδέχεται να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

Το 2023, τόσο η μητέρα του μικρού παιδιού όσο και ο βιολογικός του πατέρας, ενεργώντας με δόλο, από κοινού και κατά μόνας, και με συχνότητα σχεδόν καθημερινή, έπλητταν με σφοδρότητα και με επανειλημμένα χτυπήματα τον ανήλικο γιο τους με τα χέρια τους, γροθιές και με τα πόδια τους, κλωτσιές στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στην κοιλιακή χώρα, στη μέση και γενικά σε όλο του το σώμα.

Η μητέρα του του προκαλούσε και εγκαύματα, σβήνοντας αναμμένα τσιγάρα στα χέρια, τα πόδια, τη γεννητική περιοχή και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ο βιολογικός πατέρας αρνείται τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί του και ότι δεν είχε γίνει μάρτυρας κακοποίησης ούτε από τη μητέρα του παιδιού.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα