Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή

Δύο χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, όταν είχε συμμετάσχει σε παράσταση με τον δίδυμο αδελφό της, Αλέξανδρο, η Αλίκη Καραμανλή επέστρεψε στη σκηνή του θεάτρου.

Η 23χρονη κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη συμμετείχε στην παράσταση Οι Κληρονόμοι, η οποία παρουσιάζεται έως και τις 10 Μαρτίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών.

Αλέξανδρος κι Αλίκη Καραμανλή με τον πατέρα τους, Κώστα Καραμανλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην παράσταση βρέθηκαν για να την καμαρώσουν o πατέρας της αλλά κι ο αδελφός της. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι τρεις τους πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, εμφανώς χαρούμενοι και περήφανοι για την παρουσία της στη σκηνή.

Η Αννα Βίσση είδε την παράσταση της Αλίκης Καραμανλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ανάμεσα στους επώνυμους που απόλαυσαν το έργο ήταν κι η Άννα Βίσση, η οποία με την παρουσία της στηρίζει κι έμπρακτα αυτή την προσπάθεια καθώς οι συγκεκριμένες θεατρικές παραστάσεις έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να προορίζονται για την ενίσχυση του οργανισμού MDA Hellas.

Η Αλίκη Καραμανλή με τη Σάσα Σταμάτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρότι προέρχεται από μια ιδιαίτερα γνωστή πολιτική οικογένεια, η Αλίκη Καραμανλή προτιμά να κρατάει χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Τα τελευταία χρόνια δίνει προτεραιότητα στις σπουδές της, εστιάζοντας σε αντικείμενα όπως οι Πολιτικές Επιστήμες, η Επικοινωνία και η Διοίκηση Επιχειρήσεων, διευρύνοντας παράλληλα τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα.

