Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή

Στο κοινό για να δει την παράσταση και η Άννα Βίσση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 18:14 Cash or Trash: Συγκίνηση για το μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση
10.03.26 , 17:53 ΔΥΠΑ: Χιλιάδες αιτήσεις για το voucher  των 750 ευρώ
10.03.26 , 17:47 Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος - Τι ισχυρίστηκε
10.03.26 , 17:21 Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
10.03.26 , 17:10 Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!
10.03.26 , 16:50 Full in love η Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο
10.03.26 , 16:42 Άγιοι Ανάργυροι: Η Στιγμή Που Καφετέρια Τυλίγεται Στις Φλόγες
10.03.26 , 16:22 Μητσοτάκης: Τι είπε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα
10.03.26 , 16:21 Μελίνα Κανά: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η αποχή από το τραγούδι
10.03.26 , 16:05 Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της
10.03.26 , 16:01 Κύπρος: Συνελήφθη μέλος της Χαμάς στο αεροδρόμιο της Λάρνακας
10.03.26 , 15:55 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Από Τον Εμπρησμό Γνωστής Καφετέριας
10.03.26 , 15:43 Ηλικιωμένος Έριξε Το Όχημά Του Σε Τράπεζα -Είμαι Σε Απόγνωση
10.03.26 , 15:40 Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
10.03.26 , 15:35 Ο Αντετοκούμπο στους βραβευμένους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλίκη Καραμανλή, κόρη του Κώστα Καραμανλή, επέστρεψε στη θεατρική σκηνή δύο χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση.
  • Συμμετέχει στην παράσταση "Οι Κληρονόμοι", που παρουσιάζεται έως 10 Μαρτίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών.
  • Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν ο πατέρας και ο αδελφός της, καθώς και η Άννα Βίσση.
  • Τα έσοδα της παράστασης προορίζονται για τον οργανισμό MDA Hellas, υποστηρίζοντας φιλανθρωπικό σκοπό.
  • Η Αλίκη προτιμά να κρατάει χαμηλό προφίλ και εστιάζει στις σπουδές της σε Πολιτικές Επιστήμες, Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Δύο χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, όταν είχε συμμετάσχει σε παράσταση με τον δίδυμο αδελφό της, Αλέξανδρο, η Αλίκη Καραμανλή επέστρεψε στη σκηνή του θεάτρου.

Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή

Η 23χρονη κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη συμμετείχε στην παράσταση Οι Κληρονόμοι, η οποία παρουσιάζεται έως και τις 10 Μαρτίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών. 

Καραμανλής - Παζαΐτη: Καμάρωσαν τα δίδυμα παιδιά τους στο θέατρο

Αλέξανδρος κι Αλίκη Καραμανλή με τον πατέρα τους, Κώστα Καραμανλή

Αλέξανδρος κι Αλίκη Καραμανλή με τον πατέρα τους, Κώστα Καραμανλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην παράσταση βρέθηκαν για να την καμαρώσουν o πατέρας της αλλά κι ο αδελφός της. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι τρεις τους πόζαραν μαζί για φωτογραφίες, εμφανώς χαρούμενοι και περήφανοι για την παρουσία της στη σκηνή. 

Καραμανλής - Παζαΐτη: Στο πλευρό τους η κόρη τους - Η σικάτη της εμφάνιση

Η Αννα Βίσση είδε την παράσταση της Αλίκης Καραμανλή

Η Αννα Βίσση είδε την παράσταση της Αλίκης Καραμανλή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ανάμεσα στους επώνυμους που απόλαυσαν το έργο ήταν κι η Άννα Βίσση, η οποία με την παρουσία της στηρίζει κι έμπρακτα αυτή την προσπάθεια καθώς οι συγκεκριμένες θεατρικές παραστάσεις έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να προορίζονται για την ενίσχυση του οργανισμού MDA Hellas.

Νατάσα Παζαΐτη: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα γενέθλιά της!

Η Αλίκη Καραμανλή με τη Σάσα Σταμάτη

Η Αλίκη Καραμανλή με τη Σάσα Σταμάτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρότι προέρχεται από μια ιδιαίτερα γνωστή πολιτική οικογένεια, η Αλίκη Καραμανλή προτιμά να κρατάει χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Τα τελευταία χρόνια δίνει προτεραιότητα στις σπουδές της, εστιάζοντας σε αντικείμενα όπως οι Πολιτικές Επιστήμες, η Επικοινωνία και η Διοίκηση Επιχειρήσεων, διευρύνοντας παράλληλα τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΖΑΪΤΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top