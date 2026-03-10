Ο Αντετοκούμπο στους βραβευμένους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας

Οι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από την επιτροπή επιλογής του Τάγματος

Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν λίγο καιρό βρέθηκε ξανά στο Top10 του NBA/ βίντεο από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανάμεσα στους βραβευμένους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Οι βραβευθέντες θα προσκληθούν σε επίσημη τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο της ολομέλειας της 18ης-21ης Μαΐου στο Στρασβούργο.

Aντετοκούνμπο: Τι είπε για το μέλλον του στο Μιλγουόκι και τους Μπακς

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, αποκάλυψε σήμερα τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, που συνιστά αναγνώριση της σημαντικής συμβολής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και την προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

«Η Ευρώπη οικοδομείται ανέκαθεν από τους ανθρώπους της που γεφυρώνουν διαφορές, σπάνε τείχη, ανατρέπουν δικτατορίες και ξεπερνούν κρίσεις με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να εορταστεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν στην οικοδόμησή της», δήλωσε η πρόεδρος Metsola κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων.

Οι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από την επιτροπή επιλογής του Τάγματος, η οποία απαρτίζεται από την πρόεδρο Metsola, τις αντιπροέδρους του ΕΚ Sophie Wilmès και Ewa Kopacz, και τους Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell και Enrico Letta. Υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, τους προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων και τους προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίζονται οι:

Angela Merkel, πρώην ομοσπονδιακή καγκελάριος της Γερμανίας
Lech Wałęsa, πρώην ηγέτης του συνδικάτου «Αλληλεγγύη» (Solidarność) και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας
Volodymyr Zelensky, πρόεδρος της Ουκρανίας

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίζονται οι:

Valdas Adamkus, πρώην πρόεδρος της Λιθουανίας
Jerzy Buzek, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Aníbal Cavaco Silva, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
Sauli Niinistö, πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας
Pietro Parolin, καρδινάλιος και υφυπουργός της Αγίας Έδρας
Mary Robinson, πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Maia Sandu, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
Javier Solana y de Madariaga, πρώην ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Wolfgang Schüssel, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας
Jean Claude Trichet, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίζονται οι:

José Andrés, σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»
Γιάννης Αντετοκούνμπο, καλαθοσφαιριστής
Marc Gjidara, δικηγόρος και ερευνητής
Sandra Lejniece, ιατρός, επιστήμονας και ανώτατη πανεπιστημιακός
Oleksandra Matviichuk, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Viviane Reding, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην βουλευτής του Λουξεμβούργου, πρώην ευρωβουλευτής
Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans, Adam Charles Clayton και Laurence Joseph Mullen Jr, μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2

Πέρυσι, για την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σουμάν, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να καθιερώσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που χορηγείται από θεσμικό όργανο της ΕΕ - μια πολιτική διάκριση για να τιμήσει τα επιτεύγματα των ατόμων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή στην προώθηση και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Στο Τάγμα μπορούν να διορίζονται μέχρι 20 επιτυχόντες κάθε χρόνο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
