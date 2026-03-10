Κύπρος: Συνελήφθη μέλος της Χαμάς στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

Κατηγορείται ότι ετοίμαζε επιθέσεις κατά Εβραίων και Ισραηλινών

10.03.26 , 16:01
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Petros Karadjias) - αρχείου
Κύπρος: Συνελήφθη Μέλος Της Χαμάς Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη άνδρας από τον Λίβανο στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, ύποπτος μέλος της Χαμάς.
  • Η σύλληψη έγινε στις 6 Μαρτίου, με ένταλμα από τις γερμανικές αρχές για μεταφορά όπλων.
  • Ο ύποπτος Kamel M. φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση 300 φυσιγγίων για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων.
  • Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις προορίζονταν για τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Κυπριακές και γερμανικές αρχές συνεργάζονται για την έρευνα και την ανίχνευση συνεργών.

Οι αρχές της Κύπρου προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα με καταγωγή από τον Λίβανο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μέλος της Χαμάς και καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 6 Μαρτίου, όταν ο άνδρας έφτασε στο νησί με πτήση από τον Λίβανο. Εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από τη Γερμανία στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών που προορίζονταν για πιθανές επιθέσεις.

Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, ο ύποπτος Kamel M., φέρεται να είχε εμπλοκή σε υπόθεση διακίνησης περίπου 300 φυσιγγίων. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η μεταφορά αυτών των πυρομαχικών συνδεόταν με προετοιμασία επιθέσεων εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων σε χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Γερμανοί εισαγγελείς τόνισαν τη σοβαρότητα της υπόθεσης: «Η επιχείρηση χρησίμευσε ως προετοιμασία για θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών ιδρυμάτων στη Γερμανία και την Ευρώπη».

Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Παραμείνετε στις θέσεις σας»

Παράλληλα με τη σύλληψη στην Κύπρο, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο ύποπτος στο Βερολίνο. Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν πιθανά δίκτυα συνεργών που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση. 

Οι κυπριακές και γερμανικές αρχές συνεργάζονται πλέον στενά για τη συνέχιση της έρευνας. 

ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
 |
ΛΑΡΝΑΚΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΛΙΒΑΝΟΣ
