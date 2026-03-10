Κύπρος: Συνελήφθη μέλος της Χαμάς στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

Οι αρχές της Κύπρου προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα με καταγωγή από τον Λίβανο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μέλος της Χαμάς και καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 6 Μαρτίου, όταν ο άνδρας έφτασε στο νησί με πτήση από τον Λίβανο. Εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από τη Γερμανία στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών που προορίζονταν για πιθανές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, ο ύποπτος Kamel M., φέρεται να είχε εμπλοκή σε υπόθεση διακίνησης περίπου 300 φυσιγγίων. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η μεταφορά αυτών των πυρομαχικών συνδεόταν με προετοιμασία επιθέσεων εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων σε χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Γερμανοί εισαγγελείς τόνισαν τη σοβαρότητα της υπόθεσης: «Η επιχείρηση χρησίμευσε ως προετοιμασία για θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών ιδρυμάτων στη Γερμανία και την Ευρώπη».

Παράλληλα με τη σύλληψη στην Κύπρο, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο ύποπτος στο Βερολίνο. Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν πιθανά δίκτυα συνεργών που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι κυπριακές και γερμανικές αρχές συνεργάζονται πλέον στενά για τη συνέχιση της έρευνας.