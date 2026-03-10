Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!

Του Γιώργου Δημητρίου

Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή έφερε στο προσκήνιο την προβληματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην πραγματικότητα η αντιαεροπορική άμυνα της Τουρκίας.

Παρότι η Άγκυρα βαυκαλίζεται ότι είναι «περιφερειακή υπερδύναμη» οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που ήδη δέχθηκε από τοι Ιράν ανέδειξαν ότι η Τουρκία δεν διαθέτει έστω μία συστοιχία Patriot!

Πανικόβλητη η ηγεσία της γειτονικής χώρας έσπευσε να ζητήσει Patriot από χώρες του ΝΑΤΟ και ήδη οι ΗΠΑ (μετακινώντας συστοιχία από τη βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία) και η Ισπανία, φαίνεται να προσφέρθηκαν για τον «δανεισμό» δικών τους συστοιχιών.

Η Τουρκία διαθέτει βεβαίως S-400 Triumf ρωσικής κατασκευής, τους οποίους όμως δεν χρησιμοποιεί λόγω των γνωστών τριβών με τις ΗΠΑ για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Την κατάσταση κάνει ακόμη χειρότερη το γεγονός ότι η γειτονική χώρα μη διαθέτοντας Patriot αναγκάζεται να χρησιμοποιεί σαν αντιαεροπορική προστασία μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οπoία όμως είναι προηγούμενων γενεών σε σύγκριση με τα Viper που διαθέτει η Ελλάδα. Παράλληλα αντιμετωπίζουν τρομακτικό πρόβλημα συντήρησης λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Παρά τις συζητήσεις και τη φημολογία για το αντίθετο, οι κυρώσεις των ΗΠΑ παραμένουν σε ισχύ και στο συγκεκριμένο ζήτημα, εκτός από τον «πάγο» στα F-35.

Η σύγκριση με την Ελλάδα

Την ίδια ώρα η Ελλάδα όχι μόνο διαθέτει αρκετές συστοιχίες Patriot (μία εκ των οποίων επιθεώρησε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Σούδα) αλλά και τους έχει μετατρέψει σε εργαλείο διεύρυνσης των συμμαχιών της και αναβάθμισης του γεωπολιτικού της ρόλου στην περιοχή.

Επισκέφθηκα το αναπτυγμένο σύστημα Patriot στην περιοχή των Χανίων, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπου ενημερωθηκα για τα μέτρα αεράμυνας που έχουν ληφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας. pic.twitter.com/tH6F2C1H49 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 9, 2026

Έτσι, μία συστοιχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, άλλη μία μετακινήθηκε σε σημείο της Θράκης που καλύπτει και την αντιαεροπορική άμυνα της Βουλγαρίας, ενώ η συστοιχία στην Κάρπαθο συμβάλλει και στην αντιαεροπορική άμυνα ολόκληρου του γεωγραφικού χώρου μέχρι την Κύπρο.

Κι όλα αυτά χωρίς καν να έχει τεθεί σε λειτουργία η «Ασπίδα του Αχιλλέα», η προετοιμασία για την οποία προχωρά με γοργά βήματα από τον κ. Δένδια.



