Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!

Τρέχει για να της δανείσει το ΝΑΤΟ – Το κοντράστ με την Ελλάδα

Πηγή: φωτογραφία AP/ Chiang Ying-ying, βίντεο OPEN
Xωρίς αντιαεροπορικούς Patriot η Τουρκία - Σπεύδει να της δανείσει το ΝΑΤΟ (βίντεο OPEN)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία δεν διαθέτει αντιαεροπορικούς Patriot, παρά τις επιθέσεις από το Ιράν, και ζητά δανεισμό από χώρες του ΝΑΤΟ.
  • Η Τουρκία χρησιμοποιεί F-16 για αντιαεροπορική προστασία, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα συντήρησης λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.
  • Οι κυρώσεις των ΗΠΑ παραμένουν σε ισχύ, επηρεάζοντας την προμήθεια όπλων, συμπεριλαμβανομένων των F-35.
  • Η Ελλάδα διαθέτει αρκετές συστοιχίες Patriot και τις χρησιμοποιεί για την ενίσχυση των συμμαχιών της στην περιοχή.
  • Η Ελλάδα έχει μετακινήσει Patriot σε Σαουδική Αραβία και Θράκη, ενισχύοντας την αντιαεροπορική της άμυνα.

Του Γιώργου Δημητρίου  

Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή έφερε στο προσκήνιο την προβληματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην πραγματικότητα η αντιαεροπορική άμυνα της Τουρκίας

Παρότι η Άγκυρα βαυκαλίζεται ότι είναι «περιφερειακή υπερδύναμη» οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που ήδη δέχθηκε από τοι Ιράν ανέδειξαν ότι η Τουρκία δεν διαθέτει έστω μία συστοιχία Patriot!

Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας

Πανικόβλητη η ηγεσία της γειτονικής χώρας έσπευσε να ζητήσει Patriot από χώρες του ΝΑΤΟ και ήδη οι ΗΠΑ (μετακινώντας συστοιχία από τη βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία) και η Ισπανία, φαίνεται να προσφέρθηκαν για τον «δανεισμό» δικών τους συστοιχιών.

Η Τουρκία διαθέτει βεβαίως S-400 Triumf ρωσικής κατασκευής, τους οποίους όμως δεν χρησιμοποιεί λόγω των γνωστών τριβών με τις ΗΠΑ για το συγκεκριμένο ζήτημα.   

Την κατάσταση κάνει ακόμη χειρότερη το γεγονός ότι η γειτονική χώρα μη διαθέτοντας Patriot αναγκάζεται να χρησιμοποιεί σαν αντιαεροπορική προστασία μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οπoία όμως είναι προηγούμενων γενεών σε σύγκριση με τα Viper που διαθέτει η Ελλάδα. Παράλληλα αντιμετωπίζουν τρομακτικό πρόβλημα συντήρησης λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Παρά τις συζητήσεις και τη φημολογία  για το αντίθετο, οι κυρώσεις των ΗΠΑ παραμένουν σε ισχύ και στο συγκεκριμένο ζήτημα, εκτός από τον «πάγο» στα F-35. 

Η σύγκριση με την Ελλάδα 

Την ίδια ώρα η Ελλάδα όχι μόνο διαθέτει αρκετές συστοιχίες Patriot (μία εκ των  οποίων επιθεώρησε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Σούδα) αλλά και τους έχει μετατρέψει σε εργαλείο διεύρυνσης των συμμαχιών της και αναβάθμισης του γεωπολιτικού της ρόλου στην περιοχή.

 

Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας

Έτσι, μία συστοιχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, άλλη μία μετακινήθηκε σε σημείο της Θράκης που καλύπτει και την αντιαεροπορική άμυνα της Βουλγαρίας, ενώ  η συστοιχία στην Κάρπαθο συμβάλλει και στην αντιαεροπορική άμυνα ολόκληρου του γεωγραφικού χώρου μέχρι την Κύπρο. 

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα

Κι όλα αυτά χωρίς καν να έχει τεθεί σε λειτουργία η «Ασπίδα του Αχιλλέα», η προετοιμασία για την οποία προχωρά με γοργά βήματα από τον κ. Δένδια.                 


 

