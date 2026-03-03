Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Ποιες ελληνικές βάσεις κινδυνεύουν από ένα ενδεχόμενο χτύπημα από το Ιράν - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Προληπτικά μέτρα λαμβάνει η Ελλάδα, μετά τη χθεσινή επίθεση στην βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Όπως έγινε γνωστό τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Κάρπαθο συστοιχία Patriot, ώστε να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή,

Η απόφαση ελήφθη μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Κύπρος: Φτάνουν σήμερα οι δύο ελληνικές φρεγάτες

Αύριο αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» που απέπλευσαν για την Κύπρο. Επίσης τέσσερα F-16 έχουν ήδη σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα.

Κύπρος: Η Γαλλία στέλνει αντιπυραυλικά συστήματα και φρεγάτα

Ανοιχτό επίσης είναι το ενδεχόμενο άφιξης στο νησί γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale, όπως δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της μετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε τη Δευτέρα δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

Όσον αφορά στα drones που αναχαιτίστηκαν χθες στο Ακρωτήρι, κυβερνητικές πηγές της Κύπρου δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκτοξεύτηκαν τελικά από τον Λίβανο.

Κύπρος: Αναφορές για αναχαιτίσεις drones ανοιχτά της Λεμεσού

Παράλληλα, νέος συναγερμός σήμανε στην Κυπρο, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να αποτυπώνει την αναχαίτιση drone ανοιχτά της Λεμεσού.

Το βίντεο φέρεται να καταγράφηκε στις 00:58 τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε αυτό διακρίνεται ένα φωτεινό εναέριο αντικείμενο να πετά πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, το οποίο, σύμφωνα με το sigmalive.com ενδέχεται να συνδέεται με αναφορές αναχαίτισης στην ευρύτερη περιοχή.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο πολλοί χρήστες στα social media αναφέρουν εκρήξεις που ακούγονται από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Κάποιοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για θόρυβο από την ανταλλαγή πυραύλων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αναφορές για «εκρήξεις» στη Λάρνακα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κάποιες άλλες αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις σε Λάρνακα και Δεκέλεια χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για κάποιο περιστατικό.