Φίλοι για πάντα: Oι εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας - Ποιοι ήταν εκεί

«Φίλοι για πάντα»: Όσα είπε η Αγγελική Νικολούλη για τον γιο της στην πρεμιέρα της ταινίας του/ βίντεο Happy Day

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η κινηματογραφική ταινία «Φίλοι για πάντα», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουσούλη.

Θανάσης Τσαλταμπάσης-Αγγελική Νικολούλη-Θωμάς Παπαδάκης-Ματίνα Νικολάου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην ταινία συμμμετέχουν o Θανάσης Τσαλταμπάσης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Θανάσης Αλευράς, ο Ζήσης Ρούμπος, η Ματίνα Νικολάου, ο Γιάννης Απέργης, η Χρύσα Μιχαλοπούλου, ο Τάκης Παπαματθαίου και ο Λούις Μάντιλορ και αρκετοί από τους συντελεστές ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν την επίσημη προβολή.

Θανάσης Αλευράς-Κωνσταντίνος Μουσούλης-Χάρης Ρώμας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χρύσα Μιχαλοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Αγοραστή Αρβανίτη που πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία δεν παραβρέθηκε, καθώς πρόσφατα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της με τον Θανάση Τσαλταμπάση. «Είναι οι πρώτες μέρες με το δεύτερο παιδί, υπάρχει μπόλικη αϋπνία. Η Αγοραστή δεν είναι εδώ, είναι με το παιδί. Είναι πολύ όμορφο και πολύ δύσκολο», επισήμανε ο ηθοποιός.

Εκτός όμως από τους συντελεστές ήταν εκεί και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης.

Κωνσταντίνος Μουσούλης- Αγγελική Νικολούλη/ NDΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Αγγελική Νικολούλη ήταν στο πλευρό του σκηνοθέτη γιου της. «Μια φοβερή ταινία, παιδιά. Έχει χιούμορ, συναίσθημα, αλλά και πολλά μηνύματα. Τον αγαπάω τον γιο μου, είναι μια χαρά παιδί και με κάνει περήφανη. Η συμβουλή που του έχω δώσει είναι να είναι πάνω από όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί», είπε στους δημοσιογράφους η Αγγελική Νικολούλη για τον Κωνσταντίνο Μουσούλη.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον Μιχάλη Κουϊνέλη με την Ήβη Αδάμου, τον Χάρη Ρώμα, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, τη Δήμητρα Σιγάλα, την Ελευθερία Κοντογεώργη, τη Μαρία Ανδρούτσου, τη Δανάη Λουκάκη και τον Δημήτρη Μακαλιά.

Ήβη Αδάμου-Μιχάλης Κουινέλης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πηνελόπη Αναστασοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελευθερία Κοντογεώργη-Θανάσης Τσαλταμπάσης-Μαρία Ανδρούτσου-Γεράσιμος Παπικινός/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δήμητρα Σιγάλα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δανάη Λουκάκη/ NDPP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Μακαλιάς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τέλος, να αναφέρουμε ότι στο πλευρό της Ντορέττας Παπαδημητρίου εκτός από τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη, ήταν και η αδελφή της, Ελίνα.

Ντορέττα Παπαδημητρίου- Γιώργος Γεροντιδάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ντορέττα Παπαδημητρίου με την αδεφή της, Ελίνα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ