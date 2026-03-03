MasterChef: Πιάτα με γεύση από... σινεμά και «μάχη» για τα 1.000 ευρώ

Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, η θεματική εβδομάδα του MasterChef, με την μπλε μπριγάδα να καλείται να φτιάξει πιάτα με γεύση από… σινεμά.

Οι κριτές υποδέχονται στην παρέα τους τον Γιάννη Μαρκαδάκη, ο οποίος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, «έχει διαλέξει για εσάς ταινίες», πάνω στις οποίες θα βασιστεί η αποψινή δοκιμασία.

Στο trailer βλέπουμε τον chef Κοντιζά να ρωτά τον αρχηγό των «μπλε», Γιώργο, γιατί επέλεξε να μαγειρέψει πάπια. Πριν προλάβει να απαντήσει, ο Πάνος Ιωαννίδης είχε έτοιμη την ατάκα: «Γιατί δεν έχεις δει την ταινία και ήρθες να κάνεις την πάπια», είπε, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης απογειώνει τη δοκιμασία με το χιούμορ του

Ο Χάρης εύχεται να είναι εκείνος που θα φτιάξει το καλύτερο πιάτο και θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Ωστόσο, γνωρίζει πως πρέπει να παλέψει σκληρά για τη νίκη, καθώς όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν τον ίδιο στόχο.

Η ημέρα θα κλείσει με ψηφοφορία. «Βγάλτε μπλοκάκια, βγάλτε στιλό, βγάλτε μπροστά σας και τα καρφιά», ακούμε να λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, προαναγγέλλοντας μια απαιτητική διαδικασία. Κανείς δεν θέλει να φορέσει τη μαύρη ποδιά, όμως οι κανόνες είναι κανόνες και ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως.

