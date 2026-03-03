MasterChef: Πιάτα με γεύση από... σινεμά και «μάχη» για τα 1.000 ευρώ

Τι θα δούμε την Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 21:00, στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 3 Μαρτίου, συνεχίζεται η θεματική εβδομάδα του MasterChef με πιάτα εμπνευσμένα από τον κινηματογράφο.
  • Ο Γιάννης Μαρκαδάκης συμμετέχει ως καλεσμένος κριτής και έχει επιλέξει ταινίες για τη δοκιμασία.
  • Οι διαγωνιζόμενοι, με αρχηγό τον Γιώργο, προσπαθούν να δημιουργήσουν το καλύτερο πιάτο για να κερδίσουν 1.000 ευρώ.
  • Η ημέρα θα κλείσει με ψηφοφορία και οι κριτές προετοιμάζουν τους διαγωνιζόμενους για μια απαιτητική διαδικασία.
  • Όλοι οι διαγωνιζόμενοι επιθυμούν να αποφύγουν τη μαύρη ποδιά, που σημαίνει αποτυχία.

Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, η θεματική εβδομάδα του MasterChef, με την μπλε μπριγάδα να καλείται να φτιάξει πιάτα με γεύση από… σινεμά

Οι κριτές υποδέχονται στην παρέα τους τον Γιάννη Μαρκαδάκη, ο οποίος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, «έχει διαλέξει για εσάς ταινίες», πάνω στις οποίες θα βασιστεί η αποψινή δοκιμασία.

MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια

Στο trailer βλέπουμε τον chef Κοντιζά να ρωτά τον αρχηγό των «μπλε», Γιώργο, γιατί επέλεξε να μαγειρέψει πάπια. Πριν προλάβει να απαντήσει, ο Πάνος Ιωαννίδης είχε έτοιμη την ατάκα: «Γιατί δεν έχεις δει την ταινία και ήρθες να κάνεις την πάπια», είπε, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης απογειώνει τη δοκιμασία με το χιούμορ του

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης απογειώνει τη δοκιμασία με το χιούμορ του

Ο Χάρης εύχεται να είναι εκείνος που θα φτιάξει το καλύτερο πιάτο και θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Ωστόσο, γνωρίζει πως πρέπει να παλέψει σκληρά για τη νίκη, καθώς όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν τον ίδιο στόχο.

MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά

Η ημέρα θα κλείσει με ψηφοφορία. «Βγάλτε μπλοκάκια, βγάλτε στιλό, βγάλτε μπροστά σας και τα καρφιά», ακούμε να λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, προαναγγέλλοντας μια απαιτητική διαδικασία. Κανείς δεν θέλει να φορέσει τη μαύρη ποδιά, όμως οι κανόνες είναι κανόνες και ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

 

