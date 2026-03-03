MasterChef: Η πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού τον Φεβρουάριο

Το MasterChef ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των τηλεθεατών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 12:25 Λιονάκη: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου! Είναι κόρη μου αυτό;»
03.03.26 , 12:04 Δωρεά FOTON Tunland G7 στο λιμενικό Καρύστου
03.03.26 , 11:58 Εξιχνιάστηκε έγκλημα του 2017: Μία τρίχα κι ένα ποτήρι πρόδωσαν τη δολοφόνο
03.03.26 , 11:56 Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α' Δημοτικού: Πότε λήγει η προθεσμία
03.03.26 , 11:53 MasterChef: «Είμαι ερωτικός και γουστάρω!» - Το concept που «άναψε» φωτιές
03.03.26 , 11:48 Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»
03.03.26 , 11:38 3+1 ιδέες για να γιορτάσετε με τις φίλες σας την Ημέρα της Γυναίκας!
03.03.26 , 11:34 Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»
03.03.26 , 11:21 Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
03.03.26 , 11:18 Klavdia: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον νέο της σύντροφο
03.03.26 , 11:04 Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »
03.03.26 , 11:00 Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα
03.03.26 , 10:56 CUPRA Raval: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή
03.03.26 , 10:55 MasterChef: Η πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού τον Φεβρουάριο
03.03.26 , 10:51 Chiara Ferragni: Φόρεσε δημιουργία της Βάσιας Κωσταρά
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »
Λιονάκη: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου! Είναι κόρη μου αυτό;»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
MasterChef: Η πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού τον Φεβρουάριο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, προβάλλεται με επιτυχία στον Star με τον 10ο επετειακό κύκλο.
  • Τον Φεβρουάριο, το MasterChef 10 σημείωσε μέσο μερίδιο 15,3% στο κοινό 18-54.
  • Η απήχηση του MasterChef είναι ισορροπημένη, με 15,1% στους άνδρες και 15,4% στις γυναίκες.
  • Το κοινό εκτιμά τις ανατροπές και το υψηλής ποιότητας θέαμα του MasterChef 10.
  • Το MasterChef παραμένει η κορυφαία επιλογή του κοινού στην prime time ζώνη του Star.

Το αγαπημένο και επιτυχημένο MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του μέσα από τη συχνότητα του Star, με τον 10ο επετειακό κύκλο.

Το τηλεοπτικό κοινό τον Φεβρουάριο έδειξε την προτίμησή του στην prime time ζώνη του Star, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά ότι το MasterChef πρωταγωνιστεί.

Ο Μύρωνας Στρατής ανοίγει την Εβδομάδα Τέχνης του MasterChef!

Το MasterChef 10 σημείωσε τον Φεβρουάριο μέσο μερίδιο 15,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, τοποθετώντας το ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές του κοινού.

Η απήχησή του ήταν ισορροπημένη τόσο στο ανδρικό κοινό (15,1%) όσο και στο γυναικείο κοινό (15,4%).

Το τηλεοπτικό κοινό ξεχωρίζει το MasterChef 10 για τις συναρπαστικές του ανατροπές και το υψηλής ποιότητας θέαμα, που προσφέρει.

MasterChef: Η πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού τον Φεβρουάριο

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top