Ο Μύρωνας Στρατής ανοίγει την Εβδομάδα Τέχνης του MasterChef!

Όσα θα δούμε απόψε, Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 21:00, στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάριος Μπίγαλης αποχώρησε από το MasterChef 10, ενώ η Κόκκινη μπριγάδα ξεκινάει μια νέα εβδομάδα με τη δοκιμασία του Mystery Box.
  • Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Τέχνη, με τον καλεσμένο Μύρωνα Στρατή να συμμετέχει.
  • Ο αρχηγός Τάσος Παυλίδης θα ορίσει ζευγάρια για μονομαχίες, με τους νικητές να παραμένουν ασφαλείς.
  • Η επετειακή χρονιά προσφέρει συνολικά 100.000€ σε έπαθλα και 30.000€ σε ειδικά βραβεία.
  • Οι δύο μπριγάδες θα συγκρουστούν για την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών».

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 26/2), ο Μάριος Μπίγαλης από την Μπλε μπριγάδα ήταν αυτός που αποχώρησε από το MasterChef 10.

MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»

Ο Μύρωνας Στρατής ανοίγει την Εβδομάδα Τέχνης του MasterChef!

Απόψε, Δευτέρα 2 Μαρτίου, τα δώδεκα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας μπαίνουν στην κουζίνα του επετειακού MasterChef για μια νέα, απαιτητική εβδομάδα.

Γνωστός τραγουδιστής «εισβάλλει» απόψε στο MasterChef!

Η νίκη τους στην Ομαδική Δοκιμασία την προηγούμενη εβδομάδα κράτησε την μπριγάδα ισχυρή και όλους τους παίκτες ασφαλείς. Ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, ο Γιώργος Κουρμουλάκης και ο Γιάννης Ανυφαντάκης απέφυγαν τη Δοκιμασία Αποχώρησης και την πιθανότητα να χάσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

Η νέα εβδομάδα στο MasterChef 10 ξεκινάει για την Κόκκινη μπριγάδα με τη δοκιμασία του Mystery Box. Όπως κάθε εβδομάδα και αυτή θα είναι θεματική και αφιερωμένη στην Τέχνη. Άλλωστε, η μαγειρική αποτελεί μια μορφή τέχνης, καθώς συνδυάζει χρώμα, σύνθεση, τεχνική, έμπνευση και -φυσικά- συναίσθημα.

Ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Τάσος Παυλίδης, θα είναι αυτός που θα ορίσει τα έξι ζευγάρια των μαγειρικών μονομαχιών. Από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος. Οι νικητές των μονομαχιών θα παραμείνουν ασφαλείς. Αντίθετα, οι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης. Στο τέλος της βραδιάς από τους ηττημένους θα προκύψουν οι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκείνος ή εκείνη, όμως, που θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Ο Μύρωνας Στρατής ανοίγει την Εβδομάδα Τέχνης του MasterChef!

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, στην εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην Τέχνη, είναι ένας καλλιτέχνης που αγαπά πολύ τη μουσική, αλλά εξίσου και το καλό φαγητό, τη γαστρονομία και τη μαγειρική. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Μύρωνα Στρατή.

Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία

Πώς θα εξελιχθεί η πρώτη μαγειρική αναμέτρηση της εβδομάδας και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
