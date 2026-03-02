ΗΠΑ: «Δε ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά με τον Τραμπ θα τον τελειώσουμε»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο κινήθηκε η ενημέρωση του Πενταγώνου από τον Aμερικανό υπουργό Άμυνα Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν προκάλεσαν τη σύγκρουση με το Ιράν, ωστόσο «υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα την οδηγήσουν στο τέλος της», όπως είπε.

Ο ίδιος διαμήνυσε πως οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον Αμερικανών, οπουδήποτε στον κόσμο, θα έχει άμεση και αμείλικτη απάντηση. «Όποιος σκοτώσει ή απειλήσει Αμερικανούς, θα εντοπιστεί και θα εξουδετερωθεί χωρίς δισταγμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την ενημέρωση, έγινε λόγος για το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα, το οποίο, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, αναπτύχθηκε με στόχο την ενίσχυση πυρηνικών απειλών κατά των ΗΠΑ. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε ότι το ιρανικό καθεστώς, το οποίο στο παρελθόν έχει υιοθετήσει ρητορική κατά της Αμερικής και του Ισραήλ, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τις συνέπειες των επιλογών του.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι ο πόλεμος δεν είχε ως στόχο την αλλαγή καθεστώτος, ωστόσο υποστήριξε πως «το καθεστώς έχει πλέον αλλάξει», κάνοντας λόγο για μια ηγεσία που βρίσκεται σε κατάσταση πίεσης και προβαίνει σε επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων, όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια και κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη δεν επιδίωξε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, αλλά χρησιμοποίησε τον διάλογο ως μέσο καθυστέρησης για να ενισχύσει στρατιωτικά τις δυνατότητές της και να επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Όπως επισημάνθηκε, η αμερικανική ηγεσία δεν προτίθεται να επιτρέψει τέτοιες τακτικές.

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους. «Αυτό δεν είναι Ιράκ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν προορίζεται να παραταθεί επ’ αόριστον. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος συνεπάγεται κόστος και απώλειες.

Κλείνοντας, τόνισε πως οι επιχειρήσεις θα ολοκληρωθούν με όρους που εξυπηρετούν το δόγμα «America First», όταν και όπως το αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ.