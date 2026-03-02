Μητσοτάκης: Συνάντηση αύριο με Ανδρουλάκη και ενημέρωση Βουλής

Για τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανοικτός για κατ' ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού το επιθυμεί, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 4/3/2025 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

