Μητσοτάκης: Συνάντηση αύριο με Ανδρουλάκη και ενημέρωση Βουλής

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με τον Νίκο Ανδρουλάκη στις 12:00 στη Βουλή.
  • Η ενημέρωση αφορά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με ανοιχτό κάλεσμα σε πολιτικούς αρχηγούς.
  • Ο Μητσοτάκης θα μιλήσει την Τετάρτη στη Βουλή για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου και τις διεθνείς εξελίξεις.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Για τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ενημέρωση,  κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανοικτός για κατ' ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού το επιθυμεί, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. 

Πρεσβεία Ισραήλ: Και η Ελλάδα εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Ανδρουλάκης: «Με μια εξαετία ΝΔ, ο λαός βιώνει διαρκή αδιέξοδα»

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F-16

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 4/3/2025  το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. 
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΒΟΥΛΗ
