Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!

Δείτε βίντεο από τα backstage της φωτογράφισης του Τόν Σφήνου

Με έντονη retro αισθητική, εκρηκτικά χρώματα και τη χαρακτηριστική του θεατρικότητα πραγματοποιήθηκε η φωτογράφιση της νέας αφίσας του Τόνι Σφήνου, με αφορμή την έναρξη των κυριακάτικων εμφανίσεών του στον Πειραιά.

Ο δημοφιλής performer επιστρέφει δυναμικά από την Κυριακή 15 Μαρτίου και κάθε Κυριακή στις 21:00 μμ, παρουσιάζοντας στο Simion ένα ανανεωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική, χορό και έντονα στοιχεία show. Το concept της φωτογράφισης κινήθηκε στο γνώριμο ύφος που τον έχει καθιερώσει: disco αναφορές, pop διάθεση και μια δόση αυτοσαρκασμού που αποτελεί την καλλιτεχνική του υπογραφή.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι ταλαντούχες ερμηνεύτριες Antonella και Εμμανουέλα Λάμπη, οι οποίες πλαισιώνουν το πρόγραμμα με δυναμικές παρουσίες και ρεπερτόριο που κινείται από το λαϊκό έως την pop σκηνή.

Η φωτογράφιση έγινε στον υπέροχο χώρο του Simion στον Πειραιά, με τους τρεις καλλιτέχνες στα καλύτερα τους και με μια μοναδική χημεία μεταξύ τους!