Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!

Μαζί του οι ταλαντούχες ερμηνεύτριες Antonella και Εμμανουέλα Λάμπη

Δείτε βίντεο από τα backstage της φωτογράφισης του Τόν Σφήνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτογράφιση του Τόνι Σφήνου έχει retro αισθητική και εκρηκτικά χρώματα.
  • Ο performer επιστρέφει με νέες εμφανίσεις στον Πειραιά από 15 Μαρτίου, κάθε Κυριακή στις 21:00.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, χορό και στοιχεία show, με disco και pop επιρροές.
  • Στο πλευρό του θα είναι οι ερμηνεύτριες Antonella και Εμμανουέλα Λάμπη.
  • Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στον χώρο Simion, με καλή χημεία μεταξύ των καλλιτεχνών.

Με έντονη retro αισθητική, εκρηκτικά χρώματα και τη χαρακτηριστική του θεατρικότητα πραγματοποιήθηκε η φωτογράφιση της νέας αφίσας του Τόνι Σφήνου, με αφορμή την έναρξη των κυριακάτικων εμφανίσεών του στον Πειραιά.

Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!

Ο δημοφιλής performer επιστρέφει δυναμικά από την Κυριακή 15 Μαρτίου και κάθε Κυριακή στις 21:00 μμ, παρουσιάζοντας στο Simion ένα ανανεωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική, χορό και έντονα στοιχεία show. Το concept της φωτογράφισης κινήθηκε στο γνώριμο ύφος που τον έχει καθιερώσει: disco αναφορές, pop διάθεση και μια δόση αυτοσαρκασμού που αποτελεί την καλλιτεχνική του υπογραφή.

Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι ταλαντούχες ερμηνεύτριες Antonella και Εμμανουέλα Λάμπη, οι οποίες πλαισιώνουν το πρόγραμμα με δυναμικές παρουσίες και ρεπερτόριο που κινείται από το λαϊκό έως την pop σκηνή.

Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!

Η φωτογράφιση έγινε στον υπέροχο χώρο του Simion στον Πειραιά, με τους τρεις καλλιτέχνες στα καλύτερα τους και με μια μοναδική χημεία μεταξύ τους! 

Τόνι Σφήνος: Στα backstage της φωτογράφισης για τις νέες του εμφανίσεις!

ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟΣ
 |
TONY SFINOS
 |
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΑΜΠΗ
 |
ANTONELLA
