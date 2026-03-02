Σενάριο για εκτίναξη 130% στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Καμπανάκι από την Goldman Sachs

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία AP Images
Φυσικό Αέριο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Goldman Sachs προειδοποιεί για πιθανή εκτίναξη 130% στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω γεωπολιτικών εντάσεων στο Ιράν.
  • Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές μπορεί να υπερδιπλασιαστούν αν διακοπεί η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.
  • Οι τρέχοντες δείκτες φυσικού αερίου δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το γεωπολιτικό ρίσκο που σχετίζεται με το Ιράν.
  • Παρά τις αυξανόμενες εντάσεις, τα ασφάλιστρα κινδύνου παραμένουν χαμηλά, καθιστώντας την αγορά ευάλωτη σε διαταραχές.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στο Ιράν απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας της Ευρώπης, με το φυσικό αέριο να κινδυνεύει να δει τις τιμές του να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η προειδοποίηση που διατυπώνει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs σε πρόσφατη ανάλυσή της, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε ενημερωτικό σημείωμα της 1ης Μαρτίου, αναλυτές της Goldman Sachs, ανάμεσά τους και ο Daan Struyven, επισημαίνουν ότι οι βασικοί δείκτες φυσικού αερίου σε Ευρώπη και Ασία δεν έχουν μέχρι στιγμής αντικατοπτρίσει πλήρως το γεωπολιτικό ρίσκο που συνδέεται με το Ιράν. Παρά τις αυξανόμενες εντάσεις, τα ασφάλιστρα κινδύνου παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αφήνοντας την αγορά ευάλωτη σε πιθανές διαταραχές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 |
ΤΙΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 |
ΙΡΑΝ
 |
GOLDMAN SACHS
 |
NEWPOST
