Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Απειλές από Αξιωματούχο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία AP (Petros Karadjias)
Συναγερμός στην Κύπρο μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν απειλεί να εκτοξεύσει πυραύλους κατά της Κύπρου λόγω της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο νησί.
  • Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει τα περισσότερα αεροσκάφη της στην Κύπρο.
  • Η Ελλάδα είναι σε συναγερμό για πιθανές επιθέσεις από το Ιράν σε αμερικανικές ή νατοϊκές βάσεις, κυρίως στη Σούδα.
  • Οι Ιρανοί διαθέτουν πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να πλήξουν στόχους έως 2.500 χιλιόμετρα μακριά.
  • Η Ελλάδα έχει περιορισμένες δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών των πυραύλων, βασιζόμενη κυρίως στα συστήματα ΠΑΤΡΙΟΤ.

Μετά την επίθεση με drones στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου, το Ιράν απειλεί να «χτυπήσει» με πυραύλους, δια στόματος ανώτατου αξιωματούχου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F-16

Ανώτατο στέλεχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προχώρησε σε ευθείες απειλές για κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων εναντίον της Κύπρου, επικαλούμενο, όπως υποστήριξε, αυξημένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί. 

Σύμφωνα με το πρακτορείο Khabar Fouri, ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει στην Κύπρο το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της, προειδοποιώντας πως μια τέτοια κίνηση θα πυροδοτήσει σκληρή αντίδραση από την Τεχεράνη.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση, ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε ο Σαρντάρ Τζαμπάρι. 

 

Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από χτύπημα του Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει και στις ελληνικές αρχές για το ενδεχόμενο κάποιου χτυπήματος από το Ιράν σε αμερικανικές ή νατοϊκές βάσεις. Στο επίκεντρο είναι η Σούδα και λιγότερο οι άλλες βάσεις, όπως για παράδειγμα σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και αλλού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Συμεωνίδη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι Ιρανοί έχουν πυραύλους, όπως τον βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Χοραμσάρ-4 που μπορεί να χτυπήσει στόχους σε απόσταση 2.000 χιλιομέτρων ή και ακόμα περισσότερο. Αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν ένα μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όλης της ελληνικής επικράτειας.

Το Ιράν διαθέτει, όμως, άλλους τρεις τύπους πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς με εμβέλεια από 1.600 έως 2.500 χιλιόμετρα. Η αντιμετώπιση αυτών των πυραύλων από τη χώρα μας είναι πολύ περιορισμένη και κυρίως επαφίεται στα 6 συστήματα ΠΑΤΡΙΟΤ που διαθέτουμε, με το ένα να το έχουμε παραχωρήσει στη Σαουδική Αραβία.  

 

ΙΡΑΝ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΦΡΟΥΡΟΙ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
