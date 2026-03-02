Πρεσβεία Ισραήλ: Και η Ελλάδα εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων

Τις τελευταίες ώρες έντονη ανησυχία στην Ελλάδα έχει προκαλέσει μια ανάρτηση της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα που αφορά την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε τμήματα της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν να καλύψουν αποστάσεις που εκτείνονται ως την Πολωνία, χώρες της Βαλτικής και παράκτια τμήματα της Ιταλίας, πράγμα που έχει προκαλέσει αίσθηση.

Η Αθήνα, όπως και πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις. Αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη ψυχραιμίας, καθώς κάθε νέα ένταση μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και σε χώρες που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μακριά από άμεσες στρατιωτικές απειλές.

Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα

Στη λεζάντα της ανάρτησης με τον χάρτη και την εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα αναφέρει: «Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη».

