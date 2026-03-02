Πρεσβεία Ισραήλ: Και η Ελλάδα εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων

Έντονη ανησυχία μετά την ανάρτηση στα social media

02.03.26 , 13:44
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Abdel Kareem Hana)
Μέση Ανατολή: Όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα προειδοποιεί ότι οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια που φτάνει στην Ελλάδα.
  • Οι πύραυλοι μπορούν να καλύψουν αποστάσεις έως την Πολωνία, χώρες της Βαλτικής και τμήματα της Ιταλίας.
  • Η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν τις εξελίξεις με ανησυχία.
  • Αξιωματούχοι προειδοποιούν για την ανάγκη ψυχραιμίας λόγω πιθανών ευρύτερων συνεπειών.
  • Η ανάρτηση τονίζει ότι η απειλή του Ιράν δεν περιορίζεται μόνο στη Μέση Ανατολή.

Τις τελευταίες ώρες έντονη ανησυχία στην Ελλάδα έχει προκαλέσει μια ανάρτηση της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα που αφορά την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε τμήματα της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν να καλύψουν αποστάσεις που εκτείνονται ως την Πολωνία, χώρες της Βαλτικής και παράκτια τμήματα της Ιταλίας, πράγμα που έχει προκαλέσει αίσθηση.

Η Αθήνα, όπως και πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις. Αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη ψυχραιμίας, καθώς κάθε νέα ένταση μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και σε χώρες που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μακριά από άμεσες στρατιωτικές απειλές. 

Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα 

Στη λεζάντα της ανάρτησης με τον χάρτη και την εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα αναφέρει: «Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη». 

 

ΙΡΑΝ
 |
ΠΥΡΑΥΛΟΙ
 |
ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ
 |
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
