Καλαμάτα: «Πάμε βόλτα με το περιπολικό»- Τι είπαν οι αστυνομικοί στα παιδιά

Η καρτέλα με ηρεμιστικά που βρέθηκε στο διαμέρισμα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/6/2026)

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Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα έρχονται στο φως. Ο συζυγοκτόνος σκηνοθέτησε με προσοχή την αποτρόπαια πράξη του, σε μία προσπάθεια να επιρρίψει την ευθύνη στο άτυχο θύμα, μητέρα δύο παιδιών. Σήμερα οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

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Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα

Το μυστήριο περιπλέκεται με τον εντοπισμό μιας καρτέλας ηρεμιστικών που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στα κρεβάτια τους παρά τη φασαρία που είχε προηγηθεί. Ήταν εκείνοι που τα ξύπνησαν λέγοντας τους «θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό», τα πήραν αγκαλιά προκειμένου να μη δουν τη μητέρα τους νεκρή, μέσα στο αίμα. 

Έχει γίνει γενικός ιατρικός έλεγχος στα δυο κοριτσάκια και αιματολογικός για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να λάβουν γνώση οι Αρχές. Σύμφωνα με ειδικούς, δεν αποκλείεται τα παιδιά να άκουσαν τον καυγά που προηγήθηκε και ως μηχανισμό άμυνας, να έκαναν πως κοιμόντουσαν και στη συνέχεια να αποκοιμήθηκαν.

Καλαμάτα: Εξετάζεται αν «νάρκωσε» τα παιδιά του πριν σκοτώσει τη σύζυγό του

Έχει γίνει γενικός ιατρικός έλεγχος στα δυο κοριτσάκια και αιματολογικός για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να λάβουν γνώση οι Αρχές.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στο ζευγάρι, ο σύζυγος εδώ και καιρό ήξερε ότι η σχέση του έχει τελειώσει αλλά αρνιόταν να δώσει τέλος και να χωρίσει. Ήθελε να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι έχει την τέλεια οικογένεια και προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να συντηρήσει τη σχέση. Οι αρχές εξετάζουν πληροφορία η οποία αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πέσει θύμα βίας από εκείνον στο παρελθόν χωρίς όμως να το καταγγείλει. Φαίνεται πως ζούσε μαζί του μια πολύ δύσκολη ζωή, προσπαθούσε να την απομακρύνει από τις παρέες της και να την ελέγχει. 

 

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