Για ένα ασφυκτικό περιβάλλον, με συνεχείς καβγάδες, σκηνές ζηλοτυπίας και περιορισμούς, μιλούν φίλοι και άνθρωποι από το κοντινό περιβάλλον της 39χρονης, που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να εξέφρασε στους αστυνομικούς τις υποψίες του ότι η σύζυγός του τον απατούσε, ενώ φίλοι του θύματος αποκάλυψαν πως είχε απευθυνθεί στο σύλλογο κακοποιημένων γυναικών της Καλαμάτας.

«Δεν ξέρω γιατί ήρθε από πάνω μου με το μαχαίρι. Εγώ είχα υπόνοια ότι είχε σχέση με άλλον άντρα. Μήπως ήθελε να με ξεφορτωθεί για να πάει να ζήσει μαζί του; Μήπως γι' αυτό ήρθε από πάνω μου με το μαχαίρι; Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ο 41χρονος, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

O 41χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα υποστήριξε πως μπορεί να ήθελε να τον σκοτώσει για να πάει να ζήσει με τον εραστή της

Από την άλλη, άνθρωποι από το περιβάλλον της 39χρονης είπαν πως ο 41χρονος τη ζήλευε παθολογικά, σε σημείο να μην την αφήνει να κάνει πράγματα που της άρεσαν, όπως ο χορός.

«Η Βασιλική ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, δεν προκάλεσε ποτέ. Της άρεσε να εκφράζεται μέσα από τον χορό και μέσα από τη φωτογραφία. Πηγαίναμε μαζί χορό. Τον σύζυγό της, τον είχα δει τρεις φορές. Από κοντινούς της ανθρώπους γνωρίζω ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι. Δεν της επέτρεπε ούτε στον χορό να πηγαίνει, ερχόταν με δυσκολίες. Από τρίτους έμαθα ότι την κακοποιούσε κι είχε επισκεφθεί και τον σύλλογο κακοποιημένων γυναικών της πόλης», είπε φίλη της 39χρονης.

Η 39χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απευθυνθεί στο σύλλογο κακοποιημένων γυναικών της Καλαμάτας

Η ίδια αποκάλυψε μάλιστα πως το θύμα τον τελευταίο καιρό αναζητούσε απεγνωσμένα εργασία για να μπορέσει να χωρίσει και να μεγαλώσει μόνη της τα παιδιά της.

«Είχε έρθει σε μένα και μου είχε ζητήσει δουλειά γιατί έχω λογιστικό γραφείο και συνεργάζομαι με πολλές εταιρείες. Μου είπε πει “ψάχνω οπωσδήποτε για δουλειά”. Μου είχε στείλει μήνυμα και μου είχε γράψει "πρέπει να βρω δουλειά, τώρα πιο πολύ από ποτέ". Είχα ψάξει, αλλά δυστυχώς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπήρχαν άνθρωποι που να αναζητούν προσωπικό», είπε η φίλη της 39χρονης.

Η 39χρονη φέρεται να είχε εκμηστυρευτεί τη πρόθεσή της να φύγει από το σπίτι της

Καλαμάτα: «Του λέγαμε με τη μητέρα του να μην το φτάσει στα άκρα»

Αποκαλυπτικός ήταν και οικογενειακός φίλος του ζευγαριού, ο οποίος υποστήριξε ότι τον τελευταίο καιρό οι καβγάδες μεταξύ τους ήταν καθημερινοί.

«Μου είχε πει ο ίδιος και η μητέρα του ότι κάθε απόγευμα η Βασιλική έπαιρνε το αυτοκίνητο και επέστρεφε 02:00 το βράδυ. Ο 41χρονος εκνευριζόταν γι' αυτό και είχαν συνεχώς καβγάδες. Η μητέρα του κι εγώ του λέγαμε να μην φτάσει στα άκρα, να χωρίσει πολιτισμένα για χάρη των παιδιών. Την τελευταία εβδομάδα έδειχναν καλά και πίστεψα ότι το είχαν ξεπεράσει», είπε.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της 39χρονης ανέφεραν πως ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και δεν την άφηνε να κάνει πολλά πράγματα

Καλαμάτα: «Ζήτησα από τους αστυνομικούς να δουν αν τα παιδιά είχαν σφιγμό»

Γείτονας τέλος του ζευγαριού, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, όταν άκουσε τις φωνές της γυναίκας, περιέγραψε την εικόνα που αντίκρυσαν μέσα στο διαμέρισμα.

Η 39χρονη τον τελευταίο καιρό έψαχνε απεγνωσμένα για εργασία

«Άκουσα τις φωνές. Τους πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσαν και κάλεσα την αστυνομία. Ανεβήκαμε στο διαμέρισμα, χτυπήσαμε την πόρτα και άνοιξε ο άνδρας με αίματα στα χέρια και στα πόδια. Ήταν πολύ άσχημη η εικόνα που είδαμε. Ο 41χρονος κατέρρευσε και οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα. Στο δίπλα δωμάτιο ήταν τα παιδιά κι εγώ είπα στους αστυνομικούς να δουν αν έχουν σφυγμό, γιατί φοβήθηκα ότι ήταν κι αυτά νεκρά», είπε.

Οι αρχές θα πραγματοποιήσουν τοξικολογικές εξετάσεις στα δύο κοριτσάκια για να διαπιστώσουν αν ο 41χρονος τα είχε ναρκώσει και γι’ αυτό δεν κατάλαβαν τίποτα από ό,τι συνέβη.