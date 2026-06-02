The art of bath: Διώξε την κούραση της ημέρας με ένα χαλαρωτικό μπάνιο

Τα πιο hot μυστικά για το απόλυτο recharge που έχει ανάγκη το σώμα μας

Συνταγές και μυστικά για να βελτιωθεί η ψυχολογία σου, με το καθημερινό σου μπάνιο

Η καθημερινότητα δεν είναι πάντα εύκολη και συχνά, χωρίς να το καταλάβω, γεμίζω με ένταση. Ζώντας σε μια εποχή γεμάτη απαιτήσεις, όσο θετική διάθεση κι αν προσπαθώ να διατηρήσω, η συναναστροφή μου με την πίεση της ημέρας αφήνει τα σημάδια της στο σώμα και την ψυχολογία μου.

Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;

Γι' αυτό, πήρα την απόφαση να δημιουργήσω την απόλυτη ιεροτελεστία αποφόρτισης (self-care). Ανακάλυψα πώς να «ξεβγάζω» όλη την αρνητική ενέργεια και να προσφέρω στον εαυτό μου ένα total recharge, μετατρέποντας το μπάνιο μου σε ένα πολυτελές, προσωπικό σπα. Σήμερα, μοιράζομαι μαζί σου τη μυστική μου DIY συνταγή με άλατα μπάνιου, η οποία έγινε η απόλυτη αγαπημένη μου συνήθεια για να βρίσκω την εσωτερική μου γαλήνη!

Η DIY Συνταγή μου για Χαλαρωτικά άλατα μπάνιου

fitness bath

Η δημιουργία αυτού του μείγματος είναι πανεύκολη, 100% φυσική και απαιτεί υλικά που προσφέρουν βαθιά αναζωογόνηση.

Υλικά που θα χρειαστείς:

1 κούπα αλάτι Epsom
1 κούπα χονδρό αλάτι Ιμαλαίων
¼ της κούπας μαγειρική σόδα
3 σταγόνες λάδι καλέντουλας (προαιρετικά, αλλά κάνει θαύματα)
3 κ.γ. αποξηραμένη λεβάντα
2 κ.γ. αμυγδαλέλαιο
Το ξύσμα από 1 λεμόνι (ή εναλλακτικά μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμονιού)
Μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκάλυπτου

fitness bath

Εκτέλεση: Σε ένα ευρύχωρο καθαρό μπολ, ανακατεύω πάρα πολύ καλά όλα τα στεγνά υλικά μαζί (άλατα, σόδα, αποξηραμένη λεβάντα, ξύσμα). Έπειτα, προσθέτω τα έλαια (αμυγδαλέλαιο, καλέντουλα, αιθέρια έλαια) σιγά-σιγά, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα κουτάλι ή με τα χέρια μου, για να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να μην δημιουργηθούν σβώλοι.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

