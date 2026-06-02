Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Ο εντυπωσιακός στολισμός του γάμου

Η ρομαντική τελετή στη Μεσσηνία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ πραγματοποιήθηκε με 350 καλεσμένους στη Μεσσηνία.
  • Η διακόσμηση ήταν λιτή, με έμφαση στη φυσική ομορφιά και λουλούδια σε λευκές και λιλά αποχρώσεις.
  • Η τελετή έγινε σε καταπράσινο σημείο με θέα τη θάλασσα, με εντυπωσιακή αψίδα και λουλούδια.
  • Η δεξίωση στο Παλιό Κάστρο της Πύλου είχε ζεστή ατμόσφαιρα με γυάλινους κυλίνδρους και κεριά.
  • Σημαντικές στιγμές περιλάμβαναν την συνοδεία της νύφης από τον πατέρα της και την παρουσία της μητέρας της.

Ο στολισμός του γάμου της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ ήταν από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στις φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκαν οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους στα social media.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, παρουσία 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διακόσμηση κινήθηκε σε λιτές γραμμές, με έμφαση στη φυσική ομορφιά του τοπίου και στα λουλούδια που κυριάρχησαν τόσο στην τελετή όσο και στη δεξίωση.

Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα καταπράσινο σημείο της Μεσσηνίας με θέα τη θάλασσα. Στο κέντρο του σκηνικού βρισκόταν μια εντυπωσιακή αψίδα καλυμμένη με πλούσιο φυσικό πράσινο και λουλούδια σε λευκές και λιλά αποχρώσεις. Ανάμεσα στα άνθη ξεχώριζαν μεγάλες μωβ και λευκές ανθοσυνθέσεις, που έδιναν μια ρομαντική αίσθηση χωρίς να δείχνουν υπερβολικές.

Ο διάδρομος που οδηγούσε στο σημείο όπου αντάλλαξαν όρκους το ζευγάρι ήταν επίσης διακοσμημένος με πολλά λουλούδια που έκαναν το σκηνικό να μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι! 

Οι αποχρώσεις του λιλά, του μωβ, του λευκού και του πράσινου κυριαρχούσαν, δημιουργώντας μια εικόνα που ταίριαζε απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον και τα ψηλά δέντρα που περιέβαλλαν τον χώρο.

Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου, φαίνεται πως οι διοργανωτές επέλεξαν να αφήσουν τη θέα και το τοπίο να πρωταγωνιστήσουν. Η θάλασσα, τα δέντρα και το φυσικό φως του ηλιοβασιλέματος λειτούργησαν ως το ιδανικό φόντο για την τελετή, ενώ τα λουλούδια συμπλήρωσαν διακριτικά την εικόνα.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε η δεξίωση στο Παλιό Κάστρο της Πύλου, όπου το σκηνικό ήταν εξίσου εντυπωσιακό. Τα μεγάλα τραπέζια ήταν διακοσμημένα με γυάλινους κυλίνδρους που φιλοξενούσαν λευκά κεριά, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα καθώς έπεφτε η νύχτα. Ανάμεσα στα κεριά υπήρχαν ανθοσυνθέσεις με πράσινα φυτά, κίτρινα αγριολούλουδα, λευκά άνθη και σκούρες μπορντό λεπτομέρειες που έδιναν χαρακτήρα στη διακόσμηση.

Οι συνθέσεις στα τραπέζια ήταν χαμηλές και φυσικές, χωρίς υπερβολικό όγκο, επιτρέποντας στους καλεσμένους να απολαμβάνουν τη θέα και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα ήταν κομψό και φιλόξενο, ενώ τα αναμμένα κεριά έκαναν την ατμόσφαιρα ακόμη πιο ρομαντική.

Ο Στέλιος Παρλιάρος που επιμελήθηκε τη γαμήλια τούρτα του ζευγαριού, ο οποίος πόζαρε με την ευτυχισμένη μητέρα της νύφης, Τζένη Μπαλατσινού.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνόδευσε την κόρη του μέχρι τον γαμπρό, ενώ στο γαμήλιο πάρτι η Τζένη Μπαλατσινού, ο Πέτρος Κωστόπουλος και τα αδέλφια της νύφης γιόρτασαν μαζί με το ζευγάρι αυτή τη σημαντική ημέρα.

