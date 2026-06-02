Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων

Πήγαιναν ταξίδι του μέλιτος - Επέζησε η νύφη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 13:54 Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Ο εντυπωσιακός στολισμός του γάμου
02.06.26 , 13:53 Πανεύκολη συνταγή για κατσικάκι που «λιώνει» στο στόμα
02.06.26 , 13:44 MasterChef 2026: «Καλώς ήρθατε στο τελευταίο συμβούλιο για φέτος!»
02.06.26 , 13:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του
02.06.26 , 12:56 Έκτακτη Συνάντηση Υπουργών Υγείας για την επιδημία του Έμπολα
02.06.26 , 12:52 Αστυπάλαια: Καλοκαιρινές διακοπές στην «πεταλούδα του Αιγαίου»
02.06.26 , 12:48 Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
02.06.26 , 12:47 Άση Μπήλιου: Η σημαντική πλανητική αλλαγή την 1η εβδομάδα του Ιουνίου
02.06.26 , 12:31 Release Athens 2016-2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα
02.06.26 , 12:13 MOTOR OIL: Αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT A.E
02.06.26 , 12:11 Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
02.06.26 , 12:04 Φτιάξε τυρόπιτα με λαχανικά αντί για φύλλο, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
02.06.26 , 12:00 Summer skirt: 5 τρόποι που οι Γαλλίδες φορούν τη φούστα
02.06.26 , 11:59 Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κορυδαλλού
02.06.26 , 11:57 Αντώνης Ρέμος: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση - Το μήνυμα του γιατρού
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Φουλ ερωτευμένοι στο Λος Άντζελες!
Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
Αμαλία Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο της Μπαλατσινού στο pre-wedding party
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: New York Post / Φωτογραφία Facebook (Jaison Mathew)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνετρίβη ελικόπτερο νιόπαντρων από τις ΗΠΑ μετά τον γάμο τους στο Ντόσονβιλ.
  • Ο γαμπρός, Ντέιβ Φίτζι, ήταν ο πιλότος και σκοτώθηκε στη συντριβή.
  • Η νύφη, Τζέσνι, επέζησε με ελαφριά τραύματα και παρέμεινε εγκλωβισμένη για πέντε ώρες.
  • Η πτήση πραγματοποιήθηκε παρά την πυκνή ομίχλη στην περιοχή.
  • Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με τον πιο τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία στον γάμο ζευγαριού από τις ΗΠΑ, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν για το ταξίδι του μέλιτος συνετρίβη.  

Ο Ντέιβ Φίτζι και η αγαπημένη του Τζέσνι είχαν μόλις ολοκληρώσει τον γάμο τους στο Ντόσονβιλ, παρουσία εκατοντάδων καλεσμένων. Σύμφωνα με τους συγγενείς τους, η τελετή εξελίχθηκε ιδανικά και το ζευγάρι ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το ταξίδι του μέλιτος στην Ατλάντα. 

Η αναχώρηση είχε προγραμματιστεί για περίπου τις 21:30 με ελικόπτερο. Ωστόσο, η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή προκάλεσε έντονο προβληματισμό, με τον 25χρονο γαμπρό, ο οποίος ήταν και ο πιλότος του αεροσκάφους, να ξεκινά το ταξίδι παρά τις επιφυλάξεις του.  

Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση, το ελικόπτερο κατέπεσε σε δασική περιοχή κοντά στο σημείο αναχώρησης. 

Από τη συντριβή έχασε τη ζωή τους ο γαμπρός, ενώ η νύφη επέζησε παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, έχοντας μόνο μερικές γρατζουνιές.  

Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο με τους νιόπαντρους

Η μοίρα επιφύλασε τραγικό τέλος για τους νεόνυμφους / Φωτογραφία Facebook (Jaison Mathew)

ΗΠΑ: «Ξύπνησε κάτω από τα συντρίμμια με εκδορές» 

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η Τζέσνι ανέκτησε τις αισθήσεις της εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, διαπιστώνοντας ότι ο σύζυγός της ήταν αναίσθητος.  

Η ίδια, που εργάζεται ως νοσηλεύτρια, προσπάθησε να αντιληφθεί την κατάστασή του, όμως, ο αγαπημένος της ήταν ήδη νεκρός. 

Η νεαρή γυναίκα παρέμεινε παγιδευμένη για περίπου πέντε ώρες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να την απεγκλωβίσουν. 

Nεκρός γαμπρός μετά τον γάμο του - Ήταν ο πιλότους ελικοπτέρου που θα πήγαινε ταξίδι του μέλιτος με τη σύζυγό του

Ο 25χρονος γαμπρός και πιλότος του ελικόπτερου βρήκε τραγικό θάνατο / Φωτογραφία Facebook (Jaison Mathew)

Η Τζέσνι δεν υπέση σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο μώλωπες και εκδορές, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγγενείς της, η απώλεια του συζύγου της λίγα λεπτά μετά τον γάμο τους την έχει αφήσει συντετριμμένη. 

Οι ακριβείς συνθήκες της συντριβής παραμένουν άγνωστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μοιραία πτήση. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΜΟΣ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
 |
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΛΙΤΟΣ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top