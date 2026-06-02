Με τον πιο τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία στον γάμο ζευγαριού από τις ΗΠΑ, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν για το ταξίδι του μέλιτος συνετρίβη.

Ο Ντέιβ Φίτζι και η αγαπημένη του Τζέσνι είχαν μόλις ολοκληρώσει τον γάμο τους στο Ντόσονβιλ, παρουσία εκατοντάδων καλεσμένων. Σύμφωνα με τους συγγενείς τους, η τελετή εξελίχθηκε ιδανικά και το ζευγάρι ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το ταξίδι του μέλιτος στην Ατλάντα.

Η αναχώρηση είχε προγραμματιστεί για περίπου τις 21:30 με ελικόπτερο. Ωστόσο, η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή προκάλεσε έντονο προβληματισμό, με τον 25χρονο γαμπρό, ο οποίος ήταν και ο πιλότος του αεροσκάφους, να ξεκινά το ταξίδι παρά τις επιφυλάξεις του.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση, το ελικόπτερο κατέπεσε σε δασική περιοχή κοντά στο σημείο αναχώρησης.

Από τη συντριβή έχασε τη ζωή τους ο γαμπρός, ενώ η νύφη επέζησε παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, έχοντας μόνο μερικές γρατζουνιές.

Η μοίρα επιφύλασε τραγικό τέλος για τους νεόνυμφους / Φωτογραφία Facebook (Jaison Mathew)

ΗΠΑ: «Ξύπνησε κάτω από τα συντρίμμια με εκδορές»

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η Τζέσνι ανέκτησε τις αισθήσεις της εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, διαπιστώνοντας ότι ο σύζυγός της ήταν αναίσθητος.

Η ίδια, που εργάζεται ως νοσηλεύτρια, προσπάθησε να αντιληφθεί την κατάστασή του, όμως, ο αγαπημένος της ήταν ήδη νεκρός.

Η νεαρή γυναίκα παρέμεινε παγιδευμένη για περίπου πέντε ώρες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να την απεγκλωβίσουν.

Ο 25χρονος γαμπρός και πιλότος του ελικόπτερου βρήκε τραγικό θάνατο / Φωτογραφία Facebook (Jaison Mathew)

Η Τζέσνι δεν υπέση σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο μώλωπες και εκδορές, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγγενείς της, η απώλεια του συζύγου της λίγα λεπτά μετά τον γάμο τους την έχει αφήσει συντετριμμένη.

Οι ακριβείς συνθήκες της συντριβής παραμένουν άγνωστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μοιραία πτήση.