Toyota: Νίκη του Evans και 1-2-3-4 για την TGR-WRT

Ο Elfyn Evans κέρδισε το Ράλι Ιαπωνίας για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, ηγούμενος σε ένα τελικό 1-2-3-4 για την ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team στους εντός έδρας δρόμους. Οι Sébastien Ogier και Sami Pajari ανέβηκαν στο βάθρο μαζί με τον Evans, με τον τοπικό ήρωα Takamoto Katsuta να συμπληρώνει την πρώτη τετράδα. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για το GR YARIS Rally1 σε πέντε αγωνιστικές διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Toyota City, και ήταν η τελευταία φορά που τα αυτοκίνητα Rally1 με τις τρέχουσες προδιαγραφές αγωνίσθηκαν σε ιαπωνικούς δρόμους πριν από την εισαγωγή νέων κανονισμών το 2027.

Το Ράλι Ακρόπολις στην Ελλάδα (25-28 Ιουνίου) έχει θρυλική φήμη για τους βραχώδεις ορεινούς δρόμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που όταν συνδυαστούν δημιουργούν μια δύσκολη πρόκληση για αυτοκίνητα, ελαστικά και οδηγούς.