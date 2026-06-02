Πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου για το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων

Τον σπουδαίο άνθρωπο του θεάτρου, διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Μίνω Βολανάκη τιμά φέτος το Φεστιβάλ Στη σκιά των Βράχων των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Σημαντικός σκηνοθέτης, μεταφραστής παραπάνω από 60 θεατρικών έργων και σπουδαίος δάσκαλος ηθοποιών, ο Μίνως Βολανάκης υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τους δήμους μας ως ο εμπνευστής του Θεάτρου των Βράχων, που στεγάζει το Φεστιβάλ μας. Το φετινό μας αφιέρωμα στοχεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει την πολυετή και πολύπλευρη εργασία του και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα.

Η πρώτη δράση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας στον χώρο του θεάτρου Βράχων, την οποία επιμελούνται η Δάφνη Αηδόνη (σχεδιασμός εγκατάστασης), η Μιχαέλα Αντωνίου (έρευνα - επιστημονική επιμέλεια) και η Στέλλα Δημητρακοπούλου (εικαστική – γραφιστική επιμέλεια). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφιών των παραστάσεων του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, από τα αρχεία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο οποίο ο Βολανάκης υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής, του Εθνικού Θεάτρου, του Σωματείου Φίλοι Μίνου Βολανάκη, του Θεατρικού Οργανισμού Πράξη, του Θεάτρου Πόρτα, του Γιάννη Ιορδανίδη κ.ά.

Η δεύτερη δράση αφορά στην έκδοση πολυτελούς τόμου για τον Μίνω Βολανάκη με πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα παραπάνω αρχεία (περίπου 130 σελίδες), επιστημονικά άρθρα των Τιτίκας Δημητρούλια (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), Καίτης Διαμαντάκου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) και Γρηγόρη Ιωαννίδη (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), καθώς και καταθέσεις και μαρτυρίες συνεργατών και συνοδοιπόρων του, όπως οι Μπέττυ Αρβανίτη, Κοραής Δαμάτης, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικαίτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Δημήτρης Μαυρίκιος, Μπάμπης Σαρηγιαννίδης, Σάββας Στρούμπος κ.ά.. Περιέχει επίσης αποσπάσματα από ανέκδοτα κείμενα του Βολανάκη και εκτενή εισαγωγή της επιμελήτριας του τόμου Μιχαέλας Αντωνίου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ).

Τέλος, με σκοπό την παρουσίαση της έκδοσης την Τρίτη 2 Ιουνίου θα διεξαχθεί εκδήλωση στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδινού όπου οι συγγραφείς του τόμου θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα μεταφράσεων και κειμένων του.

Για το έργο του θα μιλήσουν οι Γρηγόρης Ιωαννίδης και Τιτίκα Δημητρούλια.

Για τη συνεργασία τους μαζί του θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα από μεταφράσεις του οι: Γιάννης Αναστασάκης, Μπέττυ Αρβανίτη, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικαίτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αναστασία Παπαστάθη, Μπάμπης Σαρηγιαννίδης, Ειρήνη Χατζηκωνσταντή.

Συντονίζει η Μιχαέλα Αντωνίου.

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Αττικής, σταθερού αρωγού στις πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ που αναδεικνύουν και φωτίζουν σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης είναι η συμβολή του Σωματείου Φίλοι Μίνου Βολανάκη στη συγκέντρωση και επιλογή του υλικού.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

2 – 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Τρίτη 2 Ιουνίου

Αφιέρωμα Μίνως Βολανάκης – 100 χρόνια από τη γέννηση του

Ό,τι ξοδεύεις γίνεται δικό σου

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας • Παρουσίαση λευκώματος

Σε συνεργασία με το Σωματείο Φίλοι Μίνου Βολανάκη

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής

Ελεύθερη είσοδος

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Χρήστος Θηβαίος 30 χρόνια μέρες αδέσποτες



Καλεσμένοι: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου

«Εγώ στη Bologna έγραφα τραγούδια. Ο Αλέκος Βασιλάτος και ο Τάσος Λώλης, στη Πλήθωνος και στη Μαντζάκου στα Εξάρχεια τα υποδέχτηκαν σαν δικά τους. Στο Μπαράκι του Βασίλη, ήρθε με την ψυχή του και ο Βασίλης Βασιλάτος.

Ο Άγγελος Σφακιανάκης, αγάπησε τα τραγούδια και την παρέα και μας επέβαλε στη Lyra. Μπήκαμε στο studio +1, στο υπόγειο της Κυρίλλου Λουκάρεως και ηχογραφήσαμε. Εκεί γνωρίστηκα για πάντα με το Γιώργο Κορρέ.

Ο Άγγελος μας βάφτισε Συνήθεις Ύποπτους και εγώ βάφτισα τον πρώτο μας δίσκο: Μέρες Αδέσποτες.

Πέρασαν 30 χρόνια συναυλίες, συνεργασίες, χαρές, αγωνίες, απουσίες.

Κυρίως φίλοι.

Θα είναι μαζί μου σε αυτή τη γιορτή.

Σας ευχαριστώ όλους».

Χρήστος Θηβαίος

Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία με μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Καλοί φίλοι προσκεκλημένοι στη μεγάλη γιορτή από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Ύποπτους και το δίσκο «Μέρες Αδέσποτες» έως και σήμερα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θύμιος Παπαδόπουλος – Πνευστά, Ενορχηστρώσεις

Ανδρέας Αποστόλου – Πιάνο

Καλλίστρατος Δρακόπουλος – Τύμπανα

Γιώτης Κιουρτσόγλου – Μπάσο

Βαγγέλης Τούντας – Βιολί και Μαντολίνο

Ντίνος Χατζηιορδάνου – Ακορντεόν

Γιώργος Κορρές, Γιώργος Κολεβέντης: Ηχοληψία

Μελίνα Ζερβάκη: Φωτισμοί

Φωτογραφία: Αντώνης Γιαμούρης

Σχεδιασμός αφίσας: Γιάννης Ρούσσος

Επικοινωνία: Zuma Communications

Παραγωγή: Melodica Art Productions

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 17€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Δημήτρης Σταρόβας & Starovas Band + φίλοι



Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε | Summer Edition

Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιούργησε τους Starovas Band και παρουσιάζει το Project “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε”: ένα δυναμικό rock party γεμάτο ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά — τη δική του, αλλά και τις επόμενες.

Η κιθάρα του Σταρόβα, η σκηνική χημεία με τους συνοδοιπόρους και τους καλεσμένους του, το χιούμορ και η συγκίνηση, συνθέτουν live που δεν είναι απλώς συναυλία – είναι Rock εμπειρία, με αυθεντικότητα, ένταση και δυναμισμό.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος θεατής της πρώτης συναυλίας:

“…είπαν τραγούδια όμορφα, από αυτά που μεγαλώσαμε κι αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε… κι ήταν τόσο ωραία όλοι μια παρέα!”

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, παρουσιάζουν το “Star Ovation – Summer Edition”, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα των παλιών, αυθεντικών beach parties — με κασετόφωνο, παρέες και φωτιές δίπλα στη θάλασσα.

Στο ιδιαίτερο αυτό “Beach Party στο Θέατρο Βράχων”, στη σκηνή θα συναντηθούν με εκλεκτούς καλεσμένους, δημιουργώντας μια βραδιά με ξεχωριστή ενέργεια και τη γοητεία μιας μικρής “ιστορικής” μουσικής συνάντησης. Τις συμμετοχές αυτές ο Δημήτρης θέλει και πάλι να τις κρατήσει “μυστικές” ώστε να υπάρχει το ζητούμενο «σασπένς» ως μέρος της παράστασης.

Σκηνοθετική Επιμέλεια & Παρουσίαση: Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Οι Starovas Band είναι:

Στέφανος Δημητρίου – Τύμπανα

Γιάννης Γρηγορίου – Μπάσο

Νίκος Σάλτας – Πλήκτρα

Δημήτρης Καρασούλος – Κιθάρες

Δημήτρης Σταρόβας – Κιθάρες

Ερμηνεύουν: Αγγέλα Σιδηροπούλου – Βαγγέλης Κακουλάκης

Επιμέλεια ήχου: Μιχάλης Αλεξάκης

Επιμέλεια Παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Παραγωγή: www.musicom.gr – www.artonica.gr

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ Μειωμένο

Προπώληση: more.com

Σάββατο 6 Ιουνίου

Πολιτιστικός - Λαογραφικός Όμιλος «Ελλήνων Ρίζες» – Στου χορού τα βήματα

Ο Πολιτιστικός - Λαογραφικός Όμιλος «Ελλήνων Ρίζες» ιδρύθηκε το 2010 και άρχισε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2011. Μέσα σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα έκανε τα βήματα και τις προσπάθειες να αναδείξει τη λαογραφία, το λαϊκό παραδοσιακό χορό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.

Έχει οργανώσει χορευτικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του ομίλου, θεματικές βραδιές με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, σεμινάρια παραδοσιακού χορού και φορεσιάς, έχει συμμετάσχει σε διάφορα χορευτικά και μουσικά φεστιβάλ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει δημιουργήσει χορωδιακή ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού, η οποία έχει ήδη λάβει μέρος στο διαγωνιστικό μέρος φεστιβάλ χορωδιών, έχει οργανώσει ταξίδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με λαογραφικό ενδιαφέρον, αλλά και σκοπό αναψυχής.

Σκοπός του ομίλου παραμένει η πολυδιάστατη μελέτη και έρευνα με στόχο τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς - Χοροί, Τραγούδια και Πολιτιστικά Δρώμενα - από το σύνολο της ελληνικής γης δίνοντας πραγματική σημασία σε έννοιες όπως αλληλεγγύη, αληθινή γνώση και σεβασμός στις γνήσιες μορφές λαϊκής έκφρασης.

Ελεύθερη είσοδος

Δευτέρα 8, Τρίτη 9 Ιουνίου

Γιάννης Κότσιρας 30 Χρόνια



Καλεσμένοι: Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μπάσης, Ελεονώρα Ζουγανέλη

Μίλτος Πασχαλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Φοίβος Δεληβοριάς

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία!



Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα.

Ήταν το “Αθώος ένοχος”.

Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.

Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες.

Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.

Καλή αντάμωση.

Γιάννης Κότσιρας

Συντελεστές

Άκης Κατσουπάκης – Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις

Βαγγέλης Μαχαίρας – Μπουζούκι

Κώστας Μιχαλός – Κιθάρες

Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος – Τύμπανα

Σπύρος Μάζης – Μπάσο

Θάνος Σταυρίδης – Ακορντεόν

Μαρία Μιχαλάκα – Τραγούδι /Βιολί

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός

Οργάνωση Παραγωγής: Menta Art Events

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη, για άτομα με κινητική, ακουστική αναπηρία και αναπηρία όρασης.

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 18€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: TICKET SERVICES | www.ticketservices.gr | τηλεφωνικά: 2107234567 | Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

ΑΜΕΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

• Για άτομα με κινητική αναπηρία

• Για άτομα με ακουστική αναπηρία (ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα - ΕΝΓ)

• Για άτομα με αναπηρία όρασης (απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας)

• Εισιτήριο για ΑμεΑ: 16€

• Εισιτήριο για έναν συνοδό: ΔΩΡΕΑΝ

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Δημήτρης Υφαντής Ηπείρου μέλος και μέλλον



Καλεσμένοι: Στέλιος Ρόκκος, Χριστόφορος Ζαραλίκος

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων», η μουσικο-εικαστική παράσταση «Ηπείρου μέλος και μέλλον» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», σηματοδοτώντας την αθηναϊκή της πρεμιέρα.

Πρόκειται για μια σύγχρονη, πολυεπίπεδη καλλιτεχνική εμπειρία που γεφυρώνει την ηπειρώτικη μουσική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, την τεχνολογία και τη ζωντανή συμμετοχή του κοινού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και ερμηνεία υπογράφει ο Δημήτρης Υφαντής, προσεγγίζοντας το υλικό με βαθύ σεβασμό και σύγχρονη δημιουργική ματιά.

Κεντρικός άξονας είναι η διαχρονική δύναμη του ηπειρώτικου ήχου και της πεντατονικής κλίμακας, καθώς και ο στίχος ως φορέας συλλογικής μνήμης. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως δημιουργικό εργαλείο, αναδεικνύοντας τον άνθρωπο ως φορέα και μετασχηματιστή της παράδοσης.

Η σκηνική ανάπτυξη συνδυάζει ζωντανή μουσική και φωνή, ηλεκτρονικά ηχοτοπία σε πραγματικό χρόνο, εικαστική δημιουργία επί σκηνής, surround ήχο και ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Καλεσμένοι ο Στέλιος Ρόκκος και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος.

Η παράσταση παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2025 στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης και στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πρέβεζας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηπείρου και της Περιφέρειας Ηπείρου, σημειώνοντας απόλυτη επιτυχία.

Συντελεστές

Δημήτρης Υφαντής - Τραγούδι, Λαούτο

Νίκος Τάσσης - Κλαρίνο

Πάνος Παπακώστας - Κρουστά electronics programing

Δανάη Παπαγεωργίου - Εικαστικός

Φωνητικά

Φωτεινή Δούλη, Σοφία Εξάρχου, Νάγια Κολιοφώτη, Φιλαρέτη Μαυρίδου, Κατερίνα Πετράτου, Λυδία Φώτου

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 12€ | Ταμείο 15€

Προπώληση: Ticketmaster Hellas & ταμεία φεστιβάλ