Δείτε τις ευνοϊκές και τις δύσκολες ημέρες του Ιουνίου που ξεκίνησε

Καλύτερος από τον Μάιο, αναμένεται αστρολογικά, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας

Κάθε ημέρα του μήνα έχει τις δικές της ξεχωριστές επιρροές. Όπως και το δικό μας ωροσκόπιο.

O Ιούνιος είναι μια πολύ καλύτερη εκδοχή του Μαΐου τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του. Βέβαια όπως όλοι οι μήνες έτσι και αυτός έχει κάποιες ημέρες που θα είναι πιο απαιτητικές.

Δείτε τις ερωτικές προβλέψεις του Ιουνίου 2026

Την πρώτη του κιόλας ημέρα ο Ερμής θα προχωρήσει στον Καρκίνο όπου και θα μείνει κατά παρέκκλιση μέχρι τις 09/08/2026, αφού στις 29/06/2026 θα γυρίσει σε ανάδρομη πορεία. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε το πρώτο εικοσαήμερο του μήνα αν έχετε σημαντικές συζητήσεις, συμφωνίες, υπογραφές, αγορές, νέα ξεκινήματα και μην τα αφήσετε για το τέλος του μήνα και σίγουρα όχι μέχρι τις 23/07/2026 που θα παραμείνει ανάδρομος.

june zodiac

Οι μαθητές και φοιτητές που έχουν εξετάσεις ας είστε πιο προσεκτικοί κυρίως στις 04/06 και στις 10/06/2026, καθώς αυτές είναι οι μέρες που ο Ερμής θα σχηματίσει δύσκολες όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο. Προσπαθήστε να είστε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στη μελέτη σας.

Ο Ερμής στον Καρκίνο είναι βοηθητικός για τη μνήμη, αλλά πάσχει από αντικειμενικότητα καθώς το συναίσθημα μπερδεύεται με τη λογική. Στις 09/06/2026 έχουμε την κορυφαία συνάντηση της Αφροδίτης με τον Δία στον Καρκίνο, μια αισιόδοξη και τυχερή όψη βοηθητική για τις επαφές, τις σχέσεις μας, την καλοπέραση, τη διασκέδαση, τον έρωτα, τις επισημοποιήσεις σχέσεων, το χρήμα.

Η Νέα Σελήνη στις 15/06/2026 είναι βοηθητική σε θέματα επικοινωνίας, συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, συμφωνιών.

june zodiac

Ευνοούνται οι δημόσιες σχέσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, οι πιο ελαφρές συζητήσεις, οι βόλτες και οι εκδρομές. Μας κάνει πιο περίεργους και θα θέλουμε να ενθουσιαστούμε με νέες ιδέες και εμπειρίες. Ο Άρης παραμένει στον Ταύρο δημιουργώντας ένα πιο απαιτητικό πλαίσιο για τα ζώδια της σταθερής ομάδας: Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους μέχρι τις 28/06/2026. Στις 21/06/2026 έχουμε το θερινό Ηλιοστάσιο με την είσοδο του Ήλιου στον Καρκίνο και την ουσιαστική έναρξη του καλοκαιριού.

Στις 30/06/2026 η Πανσέληνος στον Αιγόκερω μας οδηγεί σε σοβαρές αποτιμήσεις σχέσεων σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι του πρώτου δεκαημέρου ενδεχομένως να κλείσουν έναν κύκλο μιας σχέσης ή συνεργασίας. Την ίδια ημέρα ο Δίας φοράει την πιο γκλάμορους φορεσιά, καθώς μπαίνει στον Λέοντα για κάτι παραπάνω από έναν χρόνο μέχρι σχεδόν το τέλος Ιουλίου του 2027. Η δημιουργία, η φήμη, η αρχηγία ευνοούνται ιδιαίτερα.

june zodiac

Αν είστε καλλιτέχνες, αν η δουλειά σας βασίζεται στην αποδοχή του κοινού, αν είστε πολιτικοί είναι η στιγμή σας να πάρετε τα ηνία και να λάμψετε. Από την άλλη, καθώς ο Λέων είναι και το ζώδιο των παιδιών είναι πιθανόν να έχουμε περισσότερες γεννήσεις αυτή τη χρονική περίοδο. Κριοί, Λέοντες και Τοξότες θα ευνοηθούν περισσότερο. Κάθε ημέρα του μήνα έχει τις δικές της ξεχωριστές επιρροές. Όπως και το δικό μας ωροσκόπιο. 

Δείτε αναλυτικά, τις καθημερινές προβλέψεις του Ιουνίου, στο Asibiliou.gr

