Η Δέσποινα Μοιραράκη τίμησε με μια συγκινητική ανάρτηση τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2022.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του Cash or Trash, δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο τους στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι και μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα, αλλά και από τις τελευταίες στιγμές που πέρασαν μαζί.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, που τελέστηκε την 1η Ιουνίου 2011. Στο μήνυμά της η Δέσποινα Μοιραράκη έγραψε ότι η συγκεκριμένη μέρα παραμένει για εκείνη μια από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής της.

Το πλήρες μήνυμα της Δέσποινας Μοιραράκη

«1/6/2011 - 1/6/2026

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!!

Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: "Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!"

Έζησα ένα όνειρο…

Κ όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα.

Ένας παραμυθένιος γάμος!!!

Ίσως όνειρο... κάθε γυναίκας!

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω…

Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα.

Και έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη.

Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε…

Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω…

Χάρη σε Εσένα!

Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ' αυτό το όνειρο της 1/6/2011

Σε ευχαριστώ άγγελε μου!»

Η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή, στις 24 Ιουνίου 2022, ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού, Γιάννης Κοντούλης, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Ο εκλιπών νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Σωτηρία, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση τις τελευτές εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή.