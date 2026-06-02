Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αϊόβα των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν, σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης αυτοκτόνησε.

Τα θύματα πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας του δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, ως Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, 52 ετών.

BREAKING: Mass shooting in Muscatine, Iowa



Chief of Police says 6 people were found dead including 2 children.



Suspect fatally shot himself after being chased by police.



The suspect is Ryan Willis McFarland and the victims are believed to be his family.



Horrifying pic.twitter.com/9GH0nfCIL2 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) June 2, 2026

Τέσσερα από τα θύματα σκοτώθηκαν μέσα σε ένα σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 12:12 τοπική ώρα. Ο δράστης έφυγε από το σπίτι, πριν φτάσει η αστυνομία στο σημείο και τελικά εντοπίστηκε σε ένα μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή.

Ο δράστης, την ώρα που του μιλούσε αστυνομικός για να τον πείσει να παραδοθεί, αυτοκτόνησε. Οι αστυνομικοί και οι τραυματιοφορείς παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί έμαθαν ότι ίσως τα θύματα αυτής της διαμάχης να ήταν περισσότερα και στη συνέχεια εντόπισαν δύο άνδρες νεκρούς από πυροβολισμούς. Ο ένας βρέθηκε σε άλλο σπίτι και ο άλλος σε επιχείρηση, πολύ κοντά.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη», ανέφερε σε δελτίο τύπου το αστυνομικό τμήμα του Μασκάτιν . «Πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι μέλη της οικογένειας του αποβιώσαντος υπόπτου». Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο ύποπτος έχει ποινικό μητρώο, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα.