Μακελειό στην Αϊόβα: Έξι νεκροί μετά από πυροβολισμούς

Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αϊόβα από πυροβολισμούς σε ενδοοικογενειακή διαμάχη.
  • Ο δράστης, Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, 52 ετών, αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.
  • Τέσσερα θύματα βρέθηκαν μέσα σε σπίτι, ενώ δύο άλλοι εντοπίστηκαν σε κοντινές τοποθεσίες.
  • Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όλα τα θύματα είναι μέλη της οικογένειας του δράστη.
  • Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αϊόβα των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν, σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης αυτοκτόνησε

Τα θύματα πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας του δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, ως Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, 52 ετών. 

 

 

Τέσσερα από τα θύματα σκοτώθηκαν μέσα σε ένα σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 12:12 τοπική ώρα. Ο δράστης έφυγε από το σπίτι, πριν φτάσει η αστυνομία στο σημείο και τελικά εντοπίστηκε σε ένα μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή. 

Ο δράστης, την ώρα που του μιλούσε αστυνομικός για να τον πείσει να παραδοθεί, αυτοκτόνησε. Οι αστυνομικοί και οι τραυματιοφορείς παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί έμαθαν ότι ίσως τα θύματα αυτής της διαμάχης να ήταν περισσότερα και στη συνέχεια εντόπισαν δύο άνδρες νεκρούς από πυροβολισμούς. Ο ένας βρέθηκε σε άλλο σπίτι και ο άλλος σε επιχείρηση, πολύ κοντά. 

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη», ανέφερε σε δελτίο τύπου το αστυνομικό τμήμα του Μασκάτιν . «Πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι μέλη της οικογένειας του αποβιώσαντος υπόπτου». Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο ύποπτος έχει ποινικό μητρώο, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα.

