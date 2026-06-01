«Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

01.06.26 , 23:50 «Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (1/6/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, παρά την ανακοίνωση του ιρανικού πρακτορείου Tasnim για διακοπή του διαλόγου.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την αναστολή των συνομιλιών και ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει.
  • Διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό.
  • Η Χεζμπολάχ θα παύσει το πυρ και δεν θα επιτεθεί στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον Τραμπ.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν για νέα μέτωπα λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό», με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η δήλωση του Τραμπ αντικρούει την ανακοίνωση του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου Tasnim, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. 

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε νωρίτερα σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε για την αναστολή των συνομιλιών. «Δεν μας ενημέρωσαν για αυτό» είπε στο NBC News, προσθέτοντας ότι δεν είχε πρόβλημα «να περιμένει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο διαβεβαίωσε στη συνέχεια ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο συνομίλησε τηλεφωνικά, δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό, την ώρα που το Ισραήλ απειλούσε να επιτεθεί στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. 

Με άλλη ανάρτησή του στην ίδια πλατφόρμα, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε μια «πολύ καλή επικοινωνία» με τη Χεζμπολάχ, μέσω «υψηλόβαθμων αντιπροσώπων» και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση «θα παύσει πλήρως το πυρ».

«Το Ισραήλ δε θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», έγραψε. 

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να ανοίξουν «νέα μέτωπα», λόγω των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, όπως είπε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη «χάνει την υπομονή της». 

«Το Ιράν θεωρεί ότι το να περάσει κανείς τις κόκκινες γραμμές στον Λίβανο και τη Γάζα ισοδυναμεί με άμεσο πόλεμο» και «σε απάντηση, είναι αποφασισμένο να διεξάγει αμυντικές επιχειρήσεις» και «να ανοίξει νέα μέτωπα» απείλησαν εξάλλου οι Φρουροί, αναφερόμενοι στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και στον Λίβανο.

«Η υπομονή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει τα όριά της», είπε ο Ραζαεΐ. 
 

