Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει η κόρη της!

«Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί», είπε η γνωστή παρουσιάστρια

01.06.26 , 16:04 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει η κόρη της!
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι η κόρη της μοιάζει περισσότερο στον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Η Καινούργιου τόνισε τη σημασία της βοήθειας στο σπίτι για την γονεϊκότητα και την ασφάλεια των γονιών.
  • Το ζευγάρι έγινε γονείς για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου, ονομάζοντας την κόρη τους Πολυξένη-Αλεξάνδρα.
  • Πρόσφατα, η οικογένεια επισκέφθηκε την Πύλο για χαλαρές οικογενειακές στιγμές.
  • Η Καινούργιου δήλωσε ότι θέλει βοήθεια για να μάθει να φροντίζει σωστά την κόρη της.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε καλεσμένος στη «Super Κατερίνα», συζητώντας με την οικοδέσποινα της εκπομπής Κατερίνα Καινούργιου για τη γονεϊκότητα, με αφορμή τη δήλωση του Γιώργου Λιβάνη ότι εκείνος και η σύζυγός του, Ανδρομάχη, έχουν βοήθεια στο σπίτι από τότε που ήρθε στη ζωή τους ο γιος τους.

Όπως σχολίασε με ειλικρίνεια η Κατερίνα Καινούργιου: «Μη λέμε με ντροπή ότι έχουμε βοήθεια στο σπίτι. Και εγώ οικογένειά μου νιώθω τη γυναίκα που με βοηθάει. Έτσι νιώθεις και ασφάλεια. Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί, όχι, δουλεύω για να βγάζω χρήματα και να μπορώ να παρέχω τα καλύτερα στο παιδί μου. Και εγώ και ο άντρας μου. Αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι πρέπει να περνάς ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου. Αυτό είναι το σημαντικό και όσο μεγαλώνει».

Ενώ αποκάλυψε σε ποιον από τους δύο μοιάζει η κόρη της: «Η κόρη μου είναι ίδια ο άντρας μου, άντε να έχει τα μάτια μου. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι copy paste ο Παναγιώτης. Να είναι γερά και καλότυχα. Έχω αλλάξει νοοτροπία, όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά. Να είναι γερά, αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Υπενθυμίζουμε, ότι η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν γονείς για πρώτη φορά την Παρασκευή 3 Απριλίου, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη τους, στην οποία θα δώσουν το όνομα Πολυξένη-Αλεξάνδρα. 

Πριν από λίγες ημέρες, το αγαπημένο ζευγάρι επισκέφθηκε οικογενειακώς την Πύλο για του Αγίου Πνεύματος η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ταξίδεψε με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπό και τη 2 μηνών κόρη τους. Το ζευγάρι προτίμησε ένα περιβάλλον χωρίς μεγάλο συνωστισμό, με σκοπό να απολαύσουν χαλαρές οικογενειακές στιγμές.

Η γνωστή παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους γλυκές φωτογραφίες από τις διακοπές τους. Σε μία από αυτές, μάλιστα, φαίνεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να κρατά αγκαλιά την κόρη τους.

 

 

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το πρώτο διάστημα με την κόρη της και είχε αναφέρει: «Θέλω τον πρώτο καιρό να έρθει μια μαία και να με βοηθήσει. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να τη βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά. Ταυτόχρονα, να μην εξαντληθώ και εγώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά μου», είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από την εκπομπή της.

