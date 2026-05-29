Καινούργιου για Τσουρό: «Πετάει υπονοούμενα, είναι κρίμα για το προφίλ του»

«Tις τελευταίες μέρες λίγο το έχει χαλάσει» σχολίασε η παρουσιάστρια

Αυλαία θα ρίξει  η εκπομπή του Κώστα Τσουρού το απόγευμα της Παρασκευής και η Κατερίνα Καινούργιου που κατά καιρούς έχει κάνει θετικά σχόλια για τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή σχετικά με την ψυχραιμία που είχε δείξει, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν πως η εκπομπή του κόβεται, δήλωσε πως τις τελευταίες μέρες ο ίδιος έχασε την ψυχραιμία του, κάτι το οποίο και έπληξε το επαγγελματικό του προφίλ. 

Τσουρός: «Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πάρα πολλές φορές»

«Ενώ εγώ είμαι η πρώτη που σας είπα με πόση αξιοπρέπεια και πόση ψυχραιμία τα έχει αντιμετωπίσει όλα, νομίζω ότι τις τελευταίες βδομάδες λίγο το ‘χει χαλάσει αυτό. Δεν πρέπει να δίνει σημασία, γιατί σιγουρά υπήρχανε δημοσιογράφοι που απ’ την αρχή της σεζόν μπορεί να γράφανε αρνητικά πράγματα για τον Κώστα και ότι κόβεται η εκπομπή. Όμως αυτοί ήτανε λίγοι» ανέφερε η παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα τονίζοντας πως κάποιοι μπορεί να έγραψαν αρνητικά πράγματα για τον δημοσιογράφο, κάποιοι άλλοι όμως τον στήριξαν πολύ.

Η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP

Κώστας Τσουρός: «Αυτό που ευχόσασταν θα συμβεί την Παρασκευή!»

«Το να απαντάει κάθε μέρα, το να πετάει υπονοούμενα λίγο πριν τελειώσει όλο αυτό, είναι κρίμα για το δικό του το προφίλ. Εμείς συγκεκριμένα εδώ τον είχαμε σεβαστεί πάρα πολύ και πολλές φορές τον στηρίξαμε» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου. 


Παράλληλα ευχήθηκε καλή επιτυχία στους συντελεστές της εκπομπής του ΣΚΑΙ λέγοντας πως είναι όλοι άξιοι και θα βρουν τον δρόμο τους. 

«Εγώ εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για τον Κώστα και για τα υπόλοιπα παιδιά, για το επόμενο τηλεοπτικό τους βήμα, είμαι σίγουρη ότι όλοι θα απορροφηθούν γιατί είναι πολύ αξιόλογοι συνεργάτες. Όλα για καλό, παιδιά» σημείωσε. 

Λίγο νωρίτερα ο Κώστας Τσουρός είχε κάνει δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@Star ο οποίος μίλησε για το τέλος της εκπομπής του λέγοντας:

«Αυτό το περιπετειώδες φετινό ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Κρατάω την αγάπη με την οποία δουλέψαμε γι’ αυτή την εκπομπή και τις σχέσεις που παρέμειναν ανέγγιχτες, παρά τα δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίσαμε φέτος»


 

