Κώστας Τσουρός: «Αυτό που ευχόσασταν θα συμβεί την Παρασκευή!»

Εκνευρισμένος ο παρουσιαστής στην έναρξη της εκπομπής του

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΣΚΑΪ

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Τσουρός ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής του Το ’χουμε την Παρασκευή 29 Μαΐου.
  • Ανέφερε την πίεση και την κριτική που δέχεται από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν.
  • Ξεκίνησε την εκπομπή χωρίς μουσική, σχολιάζοντας ειρωνικά τις αντιδράσεις των συναδέλφων του.
  • Χρησιμοποίησε στίχο τραγουδιού για να εκφράσει την απογοήτευσή του από τα αρνητικά σχόλια.
  • Ζήτησε υπομονή από τους συναδέλφους και τους τηλεθεατές μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής.

Ο Κώστας Τσουρός εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος στην έναρξη της εκπομπής του Το ’χουμε, απαντώντας δημόσια στα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα για τον ίδιο και για την πορεία της εκπομπής.

Τέλος για τον Κώστα Τσουρό: «Μπήκαμε στην τελευταία μας εβδομάδα»

Ο παρουσιαστής μίλησε on air για την πίεση και την κριτική που, όπως είπε, έχει δεχτεί από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, στέλνοντας μήνυμα προς τους συναδέλφους του και προαναγγέλλοντας το τέλος της εκπομπής την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Κώστας Τσουρός: «Αυτό που ευχόσασταν θα συμβεί την Παρασκευή!»

Η έναρξη της εκπομπής έγινε χωρίς μουσική εισαγωγή, επιλογή που ο ίδιος σχολίασε με ειρωνικό ύφος. «Στη… μούγκα σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε, οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο», είπε ο Κώστας Τσουρός, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της τοποθέτησής του.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής επέμεινε στον ίδιο τόνο, αναφερόμενος στα διαφορετικά σχόλια που, όπως υποστήριξε, δέχεται για κάθε επιλογή της εκπομπής. «Το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο πιο θλιβερό για την περίσταση, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί και να τους ευχαριστήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για την εκπομπή - Ρίχνει αυλαία σε 10 ημέρες!

Ο Κώστας Τσουρός έφτασε μάλιστα σε πιο αιχμηρή διατύπωση, χρησιμοποιώντας και στίχο τραγουδιού για να σχολιάσει το κλίμα που διαμορφώθηκε γύρω από την εκπομπή του. «Βάλε λίγο το “η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου” μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν. Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε; Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος; Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα», είπε, απευθυνόμενος έμμεσα σε όσους θεωρεί ότι σχολιάζουν αρνητικά την παρουσία του στην τηλεόραση.

Κώστας Τσουρός: «Αυτό που ευχόσασταν θα συμβεί την Παρασκευή!»

Λίγο πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, ο παρουσιαστής μίλησε απευθείας στους συναδέλφους του και προανήγγειλε το τέλος της εκπομπής. «Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες έμειναν και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή, λίγο υπομονή ακόμα», είπε, ενώ αμέσως μετά πρόσθεσε προς τους τηλεθεατές: «Συγγνώμη στους τηλεθεατές γι’ αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει κι εμείς να πούμε κάτι».

Ναταλία Αργυράκη: Τα... σενάρια για την επιστροφή της στη Ναταλία Γερμανού

Η ολοκλήρωση του Το ’χουμε έχει ήδη ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Κώστα Τσουρό. Στην έναρξη της εκπομπής της Δευτέρας είχε δηλώσει ότι η αυλαία θα πέσει την Παρασκευή, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, λέγοντας επίσης: «Μπήκαμε στην τελευταία μας εΒδομάδα. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτό το περιπετειώδες ταξίδι. Πολύ όμορφο ταξίδι, όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα».

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
 |
ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ
 |
ΣΚΑΙ
