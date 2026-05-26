Όσα είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τη Γωγώ Μαστροκώστα / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για τον θάνατο της Γωγώς Mαστροκώστα και τη δύσκολη «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.

Όπως ανέφερε, είχε τη δυνατότητα, λόγω της θέσης του, να γνωρίζει από κοντά την πορεία της υγείας της και τον αγώνα που έδινε όλο αυτό το διάστημα, κάνοντας λόγο για μια «συγκλονιστική μάχη».

«Έδωσε αυτή τη μάχη με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και πολύ μεγάλο θάρρος, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα και στη στήριξη που είχε από τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, λέγοντας πως η αγάπη και η αφοσίωσή του ήταν συγκλονιστικές. «Όλο το νοσοκομείο έχει να το λέει. Ήταν πάντα δίπλα της, όπως και η κόρη της που ήταν πάντα εκεί. Και η ίδια που με τρομερή αξιοπρέπεια πολέμησε πολλαπλούς καρκίνους, όχι έναν καρκίνο», σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έδινε μάχη με μία μόνο μορφή καρκίνου, αλλά με πολλαπλούς καρκίνους, τους οποίους αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

«Αυτή η λαμπερή και ευγενική γυναίκα είναι σύμβολο ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κάποια στιγμή το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αξιοποιήσει τη στάση και το παράδειγμά της ως σύμβολο δύναμης και ελπίδας για όσους δίνουν αντίστοιχες μάχες.

